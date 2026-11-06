https://mehrnews.com/x3dxq8 ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۰ کد مطلب 7002253 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۰ مردم صفیآباد در شب ۲۵۱ تجمعات با شهدای گمنام وداع کردند اسفراین- دویستوپنجاهویکمین شب تجمعات مردمی همزمان با مراسم وداع مردم صفیآباد با پیکر مطهر شهدای گمنام برگزار شد. دریافت 11 MB کد مطلب 7002253 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردمی در شهرستان بام صفی آباد به شب ۲۴۹ رسید مردم بام و صفیآباد با حضوری پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کردند تجمعات شبانه اسفراین به شب ۲۵۲ رسید غزلی: اسفراین ۲۲ آبان میزبان پیکر مطهر ۲ شهید گمنام میشود علیزاده: سواد رسانهای سلاح مقابله با جنگ روایتها است برچسبها شهید مراسم تشییع تشییع شهدا
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