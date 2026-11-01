https://mehrnews.com/x3dv5s ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ کد مطلب 6996682 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ پاییز محلات با بارش رحمت الهی طراوت گرفت محلات- در این ویدئو بارش رحمت الهی در شهرستان محلات طی عصر یکشنبه را ملاحظه می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6996682 کپی شد مطالب مرتبط تداوم رگبار باران و وزش بادهای نسبتا شدید تا سهشنبه در استان مرکزی بارش رحمت الهی در شهرستان محلات بارش باران پاییزی در شهرستان محلات وضعیت خیابانهای اراک و آبگرفتگی معابر پس از بارندگی حال و هوای بارانی شهرستان محلات بارش زیبای باران پاییزی در شهرستان محلات برچسبها محلات بارش باران فصل پاییز
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