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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

پاییز محلات با بارش رحمت الهی طراوت گرفت

پاییز محلات با بارش رحمت الهی طراوت گرفت

محلات- در این ویدئو بارش رحمت الهی در شهرستان محلات طی عصر یکشنبه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6996682

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