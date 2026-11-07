به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پیکان و نساجی در هفته دوازدهم لیگ برتر، امروز شنبه ۱۶ آبان از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه پاس تهران و با قضاوت بیژن حیدری به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

جواد آقایی‌پور در دقیقه ۲۰ مسابقه روی پاس صادق آلبوصبیح موفق شد گل نخست نساجی را به ثمر برساند تا تیم میهمان از حریف خود پیش بیفتد.

در ادامه، شاگردان ساکت الهامی برای جبران نتیجه تلاش کردند و سرانجام در دقیقه ۵ + ۹۰، میلاد سیار روی توپ برگشتی از ضربه ایستگاهی پیکان موفق شد گل تساوی را وارد دروازه نساجی کند تا دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت دهند.

به این ترتیب سعید دقیقی در نخستین تجربه خود برای کسب پیروزی با نساجی ناکام ماند و تیمش به یک امتیاز این مسابقه بسنده کرد.

با این نتیجه، پیکان با ۱۴ امتیاز در جایگاه دهم جدول رده‌بندی قرار گرفت و نساجی نیز با ۱۲ امتیاز در رتبه دوازدهم ایستاد.