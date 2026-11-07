به گزارش خبرگزاری مهر، یاراله کاکولوند، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری لرستان در امور دادگاه‌های صلح و رئیس شوراهای حل اختلاف استان، اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف لرستان با تلاش مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش موفق شدند پرونده قتلی را که ۱۸ سال پیش در جریان یک اختلاف خانوادگی در خرم‌آباد رخ داده و به قتل همسر و دختر منجر شده بود، با سازش مختومه کنند.

وی افزود: با ورود تخصصی شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان شهرستان خرم‌آباد، هیئت سازش پرونده‌های قصاص و همراهی صلح‌یاران، جلسات متعددی با اولیای دم برگزار شد که در نهایت با روحیه گذشت و ایثار آنان، پرونده به صلح و سازش انجامید و محکوم از قصاص رهایی یافت.

گذشت اولیای دم با تکیه بر آموزه‌های دینی

کاکولوند با اشاره به اقدام خیرخواهانه اولیای دم تصریح کرد: آنان با تأسی از آموزه‌های دینی و در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش، که از اولویت‌های دستگاه قضایی در تحقق عدالت اجتماعی است، از حق قانونی خود گذشت کردند.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان در پایان ضمن قدردانی از سعه صدر و گذشت اولیای دم خاطرنشان کرد: این اقدام خداپسندانه بار دیگر نشان داد که با ترویج فرهنگ بخشش و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و صلح‌یاران می‌توان بسیاری از منازعات را پیش از اجرای احکام، به مسیر صلح، سازش و همدلی هدایت کرد.