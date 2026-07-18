شاهوردی: ۹۳ معلم ابتدایی خمین وارد طرح توانمندسازی قرآنی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شاهوردی ظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خمین اظهار کرد: با وجود کمبود ۲ هزار ساعت نیروی آموزشی، با بهره‌گیری از مدارس شبانه‌روزی و تجمیع دانش‌آموزان، کیفیت آموزش حفظ می‌شود.

وی افزود: کیفیت‌بخشی به آموزش در مدارس کم‌جمعیت از طریق اجرای طرح‌های جبرانی، توانمندسازی معلمان و به‌کارگیری برنامه‌های آموزشی هدفمند با هدف ارتقای سطح یادگیری دانش‌آموزان در دستور کار قرار دارد.

شاهوردی تصریح کرد: طرح توانمندسازی معلمان ابتدایی با محوریت ارتقای مهارت روخوانی قرآن، اذکار نماز و شیوه‌های نوین آموزش قرآن از ۲۵ خرداد آغاز شد.

وی ادامه داد: در مرحله نخست ۹۳ آموزگار با سابقه کمتر از ۱۰ سال شناسایی و ۷۴ نفر از آنان در ۹ جلسه از ۱۲ جلسه آموزشی شرکت کردند.

مدیر آموزش و پرورش خمین تاکید کرد: این دوره‌ها با هدف تقویت ارتباط دانش‌آموزان با مفاهیم قرآنی، تعمیق انس با قرآن و ارتقای شیوه‌های انتقال آموزه‌های دینی توسط معلمان طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: برای دانش‌آموزان دارای ضعف تحصیلی در دروس پایه، طرح ارتقای کیفیت آموزشی با رویکرد تجمیع و آموزش متمرکز در مراکز منتخب اجرا می‌شود.

شاهوردی بیان کرد: در دوره متوسطه اول، طرح «رشد» برای تقویت دانش‌آموزان در دروس تخصصی و برنامه ارتقای معدل در فصل تابستان به منظور بهبود عملکرد تحصیلی دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ آموزش‌دهنده در دوره‌های سوادآموزی و انتقال، از رشد ۴۰ درصدی این تعداد نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال ۵۰ نفر در این دوره‌ها ثبت‌نام کرده‌اند که نسبت به سال قبل، افزایش داشته است.

مدیر آموزش و پرورش خمین تصریح کرد: طرح «کالابرگ دانایی» در خمین با هدف تحقق عدالت آموزشی، حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، کاهش شکاف یادگیری و جلوگیری از تبدیل محرومیت اقتصادی به محدودیت آموزشی در خمین تدوین شده است.

وی گفت: اجرای این طرح در خمین، گامی در مسیر حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر آموزشی است.

شاهوردی افزود: این طرح با تمرکز بر شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموزان در معرض افت تحصیلی، تلاش دارد ضمن ارتقای کیفیت یادگیری، زمینه ماندگاری استعدادها و تقویت سرمایه انسانی آینده را فراهم کند.