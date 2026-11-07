به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سیدعلیرضا حسین‌زاده حجازی، معاون مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با اشاره به تصویب ارکان برنامه راهبردی دانشگاه در شهریورماه سال جاری در هیئت امنا اظهار کرد: این مصوبه، زمینه ورود به مرحله جدیدی از فرایند برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه را فراهم کرده است؛ مرحله‌ای که در آن، راهبردهای تخصصی معاونت‌ها تدوین می‌شود و ارتباط میان اهداف کلان دانشگاه و برنامه‌های اجرایی شکل منسجم‌تری می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه برنامه راهبردی صرفاً مجموعه‌ای از اهداف کلی نیست، افزود: برنامه راهبردی چارچوبی برای تصمیم‌گیری آگاهانه، تخصیص اثربخش منابع، تقویت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و ارزیابی میزان تحقق مأموریت‌های دانشگاه است. دستیابی به اهداف تعیین‌شده نیز مستلزم آن است که جهت‌گیری‌های کلان دانشگاه به‌صورت منسجم به راهبردها، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی در سطوح مختلف سازمانی تبدیل شوند.

تدوین راهبردهای تخصصی معاونت‌ها در دستور کار

معاون مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی بخش‌های مختلف دانشگاه تصریح کرد: با مشخص‌شدن چارچوب‌های اصلی برنامه راهبردی، هر یک از معاونت‌ها باید متناسب با مأموریت‌ها، وظایف، ظرفیت‌ها و اولویت‌های تخصصی خود در تدوین راهبردهای اختصاصی مشارکت کنند.

حجازی ادامه داد: این رویکرد ضمن حفظ انسجام و هم‌راستایی با اهداف کلان دانشگاه، امکان شناسایی دقیق‌تر مسائل، تعیین اولویت‌ها و طراحی راهکارهای اثربخش را با اتکا به دانش و تجربه تخصصی معاونت‌ها فراهم می‌کند.

وی درباره نقش مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه در این مرحله گفت: تدوین راهبردهای معاونت‌ها با رویکردی نظام‌مند، مشارکتی و مبتنی بر شواهد دنبال خواهد شد. در این فرایند، توجه به اسناد بالادستی و مأموریت‌های دانشگاه، تحلیل محیط درونی و بیرونی، شناسایی فرصت‌ها و چالش‌ها، بهره‌گیری از دیدگاه‌های ذی‌نفعان و تعیین اولویت‌های راهبردی مورد توجه قرار می‌گیرد.

تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد برای سنجش تحقق اهداف

معاون مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قابلیت اجرا و امکان ارزیابی را از الزامات اثربخشی برنامه راهبردی دانست و اظهار کرد: راهبردها زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را در توسعه دانشگاه ایفا کنند که به اهداف مشخص، برنامه‌های عملیاتی، شاخص‌های سنجش‌پذیر و سازوکارهای روشن پایش و ارزیابی متصل شوند.

وی افزود: در حال حاضر، تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در سطوح مختلف نیز در حال انجام است تا امکان سنجش میزان تحقق اهداف و ارزیابی پیشرفت راهبردها فراهم شود.

حجازی با بیان اینکه پیوند میان راهبردهای کلان دانشگاه و برنامه‌های تخصصی معاونت‌ها، زمینه افزایش هماهنگی و هم‌افزایی سازمانی را فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: این ارتباط همچنین امکان رصد مستمر پیشرفت برنامه‌ها، ارزیابی عملکرد و شناسایی به‌موقع انحرافات احتمالی را فراهم خواهد کرد.

مشارکت دانشگاهیان؛ شرط تدوین راهبردهای اثربخش

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال اعضای هیئت علمی، مدیران، کارشناسان و صاحب‌نظران دانشگاهی در فرایند برنامه‌ریزی راهبردی گفت: برنامه‌ریزی راهبردی، فرایندی جمعی و مستمر است و موفقیت آن به مشارکت آگاهانه و مسئولانه بخش‌های مختلف دانشگاه وابستگی دارد.

به گفته وی، بهره‌گیری از دانش و تجربه مدیران و کارشناسان، تقویت گفت‌وگوهای بین‌بخشی، شناخت دقیق مسائل و استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه می‌تواند به تدوین راهبردهایی واقع‌بینانه، اولویت‌محور و متناسب با نیازهای دانشگاه و جامعه منجر شود.

معاون مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان، هدف از تقویت نظام برنامه‌ریزی راهبردی را حرکت به‌سوی دانشگاهی مسئله‌محور، کارآفرین، آینده‌نگر، اثربخش و پاسخ‌گو دانست و اظهار کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناورانه و مدیریتی خود می‌تواند نقش مؤثرتری در حل مسائل جامعه و تحقق توسعه پایدار کشور ایفا کند.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم فرایند برنامه‌ریزی راهبردی و همکاری مؤثر معاونت‌های دانشگاه، زمینه تحقق منسجم‌تر اهداف راهبردی و ارتقای کیفیت عملکرد دانشگاه در حوزه‌های مختلف فراهم شود.