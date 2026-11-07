به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری آئین «معرفی هفت سال سینمای ایران» شنبه ۱۶ آبان با حضور محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما و میثم میرزایی مدیر اجرایی رویداد در خانه سینما برگزار شد.

عسگرپور در ابتدای نشست گفت: جشن خانه سینما پس از کرونا و اتفاقات سال ۱۴۰۱ دیگر برگزار نشد و وقفه هفت ساله آن باعث بروز مشکلاتی شد. امسال تصمیم گرفتیم که این رویداد برگزار شود. اگر فقط سال آخر را مورد بررسی قرار می‌دادیم در حق تعداد زیادی از فیلم‌ها اجحاف می‌شد درنتیجه سعی کردیم کل فیلم‌های هفت سال سینما را ارزیابی کنیم.

وی درباره نحوه داوری آثار گفت: داوری توسط خود فیلمسازان به تفکیک هر صنف انجام می‌شود. در برخی سال‌ها انجمن ها داوری ابتدایی می‌کردند و سپس یک گروه داوری شکل می‌گرفت. این نکته را درنظر بگیرید که در کشور ما همواره داوری امر دشواری است. خیلی وقت‌ها جشن‌های آکادمیک ما شبیه جشنواره ها و جشنواره های ما شبیه جشن‌های آکادمیک است. این درهم آمیختگی جزو ذات سینمای ایران شده و قطعا انتقادات خود را خواهد داشت. امسال انجمن‌ها داوران خود را معرفی کرده‌اند.

عسگرپور تاکید کرد: درباره نحوه برگزاری رویداد باید جلوتر صحبت کنیم و این مساله به شرایط جشور بستگی دارد.

در ادامه نشست میرزایی بیان کرد: یک شیوه‌نامه‌ای توسط هیئت رئیسه ابلاغ شد و ما امسال مانند همه ادوار جشن سینما جوایز بخش فنی را به تفکیک اعلام کرده‌ایم. قرار است لیست داوران بین ۱۵ تا ۲۰ نفر از هر صنف اعلام و تجمیع شوند. زمان کمی در اختیار داریم و قرار است رای گیری به صورت آنلاین انجام شود اما پس از تکمیل رای گیری جلسات حضوری با داوران خواهیم داشت. به دلیل وقفه هفت ساله برخی فیلم‌ها از خاطر ما رفته اند به همین دلیل این امکان وجود دارد که داوران در پلتفرم های آنلاین به برخی فیلم‌ها رجوع کنند. امیدوارم به بهانه معرفی برگزیده ها بار دیگر اهالی سینما دورهم جمع شوند.

سپس پوستر آئین «معرفی هفت سال سینمای ایران» رونمایی شد.

فقط فیلم‌های اکران رسمی داوری می‌شوند

عسگرپور درباره داوری فیلم‌های اکران آنلاین، زیرزمینی و فیلم‌های قاچاق شده این هفت سال توضیح داد: باید ابتدا به این پرسش پاسخ داد که ما درباره برگزاری یک جشنواره صحبت می‌کنیم یا رویدادی مثل خانه سینما؟ در جشنواره ها فیلم‌ها برای بار اول به نمایش درمی‌آیند و شرایط مساوی برای فیلمسازان فراهم است. اما در جشن‌های آکادمیک (مانند اسکار) فیلم‌ها دیده شده، بازخورد دریافت کرده و فضایی را ساخته است. درنتیجه داوران‌ تمام یک منظومه فیلم را داوری می‌کنند. ما مجبوریم بنا را بر فیلم‌هایی بگذاریم که اکران عمومی در سالن‌های سینما و اکران آنلاین در پلتفرم های رسمی داشته اند. اگر این دایره را کمی تغییر دهیم فضای رقابتی نابرابری ایجاد کرده‌ایم و به نظرم این فیلم‌ها باید در فضای خودشان داوری شودند یا مثلا رویداد دیگری برایشان ساخته شود.

وی درباره تعداد زیاد فیلم‌ها اظهار کرد: اگر سال بعد این رویداد را برگزار می‌کردیم یک سال دیگر نیز اضافه می‌شد و امیدواریم سال بعد به همان مدار جشن خانه سینما برگردیم. شما وقتی شغلتان با سینما درگیر باشد در سال بالای ۷۰-۸۰ درصد فیلم‌ها را تماشا می‌کنید. واقعیت این است که داوران ما از یک کره دیگر نیامده اند و در طول هفت سال ذهنشان درگیر سینما و تماشای فیلم‌ها بوده است. از طرفی در این سال‌ها تکنولوژی پیشرفت کرده و افراد در پلتفرم‌ها به راحتی آثار را تماشا می‌کنند.

عسگرپور درباره واکنش سینماگران به این رویداد گفت: ما در خانه سینما جلسات هیئت رئیسه و روئسای اصناف را به طور مستمر برگزار می‌کنیم و به همین دلیل همه در جریان امور هستند. شاید در ابتدا برخی واکنش‌ها نسبت به داوری وجود داشت اما وقتی درباره مسائل مختلف گفتگو می‌کنیم، درمی‌یابیم که باید از مدار سنتی برگزار جشنواره و بررسی دقیقه فیلم‌ها خارج شویم.

میرزایی عنوان کرد: وقتی فیلم‌ها به صورت آکادمیک برگزار می‌شود مواردی مانند دیده شدن یک فیلم در جشنواره‌ها، جایگاه فرد در سینما و … مورد توجه قرار می‌گیرد. از بین لیست ما حدود ۷۰ درصد فیلم‌ها فرم پر کرده اند. فیلم خاصی از لیست خارج نشده و برخی فیلمسازان خودشان گفتند که‌ فیلمشان مناسب گیشه بوده است و در داوری شرکت نکردند.

وی درباره زمان برگزاری رویداد گفت: زمان برگزاری برنامه در شیوه نامه ۲۷ آذر است و طی این یک ماه سعی داریم داوری‌ها را جمع آوری کنیم.

عسگرپور اظهار کرد: جشن‌های آکادمیک معمولا بخش جنبی ندارند و داوران صنوف نظر تخصصی خودشان را اعلام می‌کنند. ما در خانه سینما ۳۳ صنف داریم اما جوایز ما از این تعداد کمتر است زیرا متر و معیار داوری برخی از صنوف مثل مدیران تولید خیلی مشخص نیست. ما از آذر مجموعه نشست‌هایی‌ حول‌محور مسائل چالشی سینمای ایران برگزار خواهیم کرد.

وی درباره فیلم‌های کوتاه و مستند عنوان کرد: فیلم کوتاه، مستند و انیمیشن جایگاه ویژه‌ای دارند اما هم جشن مستقل دارند و هم دوست دارند همه جا باشند. انجمن ها هرسال جشن‌ مستقل خود را برگزار کرده و چون حجم آثار این حوزه‌ها خیلی بالاست قرار است گلچین برگزیدگان به این‌ رویداد راه پیدا کنند.

میرزایی نیز در این رابطه گفت: قرار است برگزیدگان مستندهای کوتاه و بلند و انیمیشن‌ها نیز توسط انجمن‌های تخصصی خود به ما معرفی شوند.

هرکاری کنیم انتقاد می‌کنند

عسگرپور در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت برگزاری این رویداد پس از جنگ بیان کرد: ما از واژه جشن استفاده نمی‌کنیم. برخی از گروه‌های فکری همیشه وقتی سینما فعالیت ندارد می‌گویند. چرا در این مقطع حساس کنونی کاری نمی‌کنید و وقتی فعالیت می‌کنیم بازهم انتقاد می‌کنند. اگر به چنین تفکرهایی دل بدهیم باید راهی تیمارستان شویم! در این مقطع حساس کنونی قطعا باید سینماگران هم حضور داشته باشند و این‌ بد نیست که نشان دهیم در چنین شرایطی با جریان طبیعی در سینما مواجه هستیم.

وی افزود: اگر خدایی نکرده جنگ در کشور رخ دهد همه رویدادها تحت الشعاع قرار می‌گیرند درنتیجه باید با احتیاط پیش برویم.

میرزایی در پایان تصریح کرد: مواجهه اول ما با این هفت سال خیلی ترسناک بود اما وقتی وارد جزئیات شدیم دریافتیم که فیلم‌های مهم و شاخص خیلی زیاد نیستند. سعی داریم شرایط راحتی برای دسترسی داوران به فیلم‌ها را فراهم کنیم تا رای تخصصی خود را اعلام کنند.



عسگرپور نیز در پایان بیان کرد: به دلیل اختلاف نظرها در نوع سینما ما در این سال ها خیلی از تریبون های داخلی و خارجی را از دست داده ایم و در این شرایط رسانه‌ها نقش بسیار مهمی دارند. ما خودمان در خانه سینما فیلم مهم و غیرمهم ‌نداریم ‌اما براساس نظر صنوف مثلا ممکن است یک فیلم در حوزه صدا خیلی مهم‌ باشد.