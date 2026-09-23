به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی شامگاه چهارشنبه در نشست توسعه مناطق روستایی و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین‌بخشی که با حضور علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و طبیعی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این استان با وجود برخورداری از یک درصد جمعیت و مساحت کشور، ظرفیت قابل توجهی در اقتصاد ملی دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: تولید حدود ۲۵ درصد نفت خام کشور، ظرفیت‌های گسترده گردشگری، کشاورزی، شیلات و معادن غنی، بخشی از توانمندی‌های استان است که باید در مسیر توسعه و ایجاد ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد.

هزینه بالای توسعه در جغرافیای کوهستانی

رحمانی با اشاره به محرومیت تاریخی استان در سال‌های پیش از انقلاب، گفت: با وجود اقدامات انجام شده پس از انقلاب، شرایط خاص جغرافیایی و کوهستانی استان همچنان یکی از موانع اصلی توسعه زیرساخت‌ها محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد وسعت استان را مناطق کوهستانی تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی در چنین شرایطی هزینه‌ای چندین برابر سایر مناطق کشور دارد و پراکندگی سکونتگاه‌های روستایی نیز ارائه خدمات را دشوار کرده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بیش از ۹۰۰ روستای استان کمتر از ۱۰ خانوار جمعیت دارند و همین پراکندگی، برنامه‌ریزی برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات را با چالش مواجه کرده است.

روستاها باید دوباره به کانون تولید تبدیل شوند

رحمانی هدف اصلی اجرای طرح «منظومه‌های روستایی» را فعال‌سازی ظرفیت روستاها و بازگرداندن آنها به جایگاه کانون‌های تولید عنوان کرد و گفت: باید زنجیره‌های ارزش در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، دامپروری، گردشگری و اقتصاد دیجیتال شکل بگیرد.

وی افزود: افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در روستاها می‌تواند به کاهش مهاجرت روستایی و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرهای استان کمک کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه تفاهم‌نامه‌های منعقدشده نباید در حد اسناد اداری باقی بمانند، بیان کرد: این تفاهم‌نامه یک تکلیف اجرایی برای مدیران استان است و باید آثار آن در زندگی مردم و روند توسعه روستاها دیده شود.

رحمانی گفت: جلسات ماهانه برای بررسی روند اجرای تفاهم‌نامه برگزار خواهد شد و عملکرد فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز بر اساس میزان تحقق مفاد این تفاهم‌نامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۹ منظومه روستایی نیازمند بازنگری است

وی با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت جغرافیایی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، اظهار کرد: تقسیم‌بندی فعلی استان در قالب ۹ منظومه روستایی نیازمند بازنگری است تا مناطق بیشتری که ظرفیت توسعه دارند، تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت پیوند میان طرح منظومه‌های روستایی و برنامه «محله‌محوری» دولت در مناطق حاشیه‌نشین شهری تأکید کرد و گفت: تلفیق این دو برنامه می‌تواند اثربخشی اقدامات در حوزه روستا و شهر را افزایش دهد.

حمایت از توسعه تولید محصولات خاص

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید از یک واحد تولید بلوبری در استان، اظهار کرد: این واحد تولیدی از یک هکتار به سه هکتار توسعه یافته و این تجربه نشان می‌دهد که با حمایت و تأمین زمین مناسب می‌توان زمینه توسعه تولید محصولات خاص و ارزشمند را در استان فراهم کرد.

وی از آمادگی برای حمایت از توسعه این طرح تا سطح ۵۰ هکتار خبر داد و افزود: در این زمینه همکاری‌های لازم از سوی بخش شهرک‌های کشاورزی انجام خواهد شد.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای توسعه روستاها

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به برنامه‌های روز روستا و عشایر، گفت: برنامه‌های «روز روستا» ۱۵ مهرماه و نمایشگاه توانمندی‌های روستایی نیز از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه برگزار می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید برای برگزاری مطلوب این برنامه‌ها همکاری کنند.

رحمانی بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی از جمله بنیاد مسکن، بنیاد علوی، جهاد کشاورزی، امور عشایر و شرکت ارتباطات تأکید کرد و افزود: تأمین زیرساخت‌هایی مانند راه و اینترنت پرسرعت، پیش‌نیاز شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی روستاهاست و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر نقش خود را به‌صورت عملیاتی ایفا کنند.