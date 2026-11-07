به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا مسعودی پس از بازدید از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی و بررسی روند پیشرفت طرح‌ها با حضور پیمانکاران اجرایی، در نشستی با مدیران و متخصصان معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت، ضمن قدردانی از عملکرد کارکنان در حفظ پایداری تولید در شرایط جنگی، بر رفع موانع عملیاتی به‌منظور افزایش آمادگی برای عبور از اوج مصرف زمستانی گاز تأکید کرد.

وی با اشاره به ثبت تولید روزانه ۷۳۰ میلیون مترمکعب گاز در سال ۱۴۰۴، این دستاورد را حاصل تلاش کارکنان دانست و عملکرد مجموعه معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس را در مدیریت شرایط جنگی و حفظ تولید بدون بروز حادثه، شایسته تقدیر خواند.

سرپرست شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اهمیت راهبردی این مجموعه در تأمین گاز کشور، حفظ و استمرار تولید و آمادگی برای عبور از اوج مصرف زمستانی را از اولویت‌های اصلی این شرکت برشمرد و ابراز امیدواری کرد مسائل و چالش‌های عملیاتی و پشتیبانی از طریق پیگیری‌های مستمر داخلی و با حمایت مدیران توانمند شرکت ملی نفت ایران رفع شود.

سرمایه انسانی؛ رکن اساسی تولید

مسعودی در این نشست که با حضور دیگر مدیران ارشد این شرکت ازجمله مدیر برنامه‌ریزی و کنترل طرح‌ها، سرپرست منابع انسانی، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست و... برگزار شد، بر اهمیت رسیدگی به مسائل سرمایه انسانی به‌عنوان رکن اساسی تولید و تأمین پایدار انرژی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات کارکنان و ارائه خدمات رفاهی به آنان به‌ویژه کارکنان عملیاتی باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد، الزام‌های مدنظر در این حوزه را به سرپرست منابع انسانی اعلام و بر فوریت توجه حداکثری به آن تأکید کرد.

پایان تعمیرات اساسی سکوهای پارس جنوبی

در این نشست، سپهدار عباس‌زاده معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به پایان ایمن تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی، گفت: سکوها برای تولید حداکثری گاز آماده‌اند و از همه ظرفیت‌های عملیاتی برای عبور امن از زمستان استفاده خواهد شد.

مهدی رجبی، رئیس عملیات تولید شرکت نفت و گاز پارس نیز در این نشست، به رکوردزنی تولید در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و از آمادگی سکوهای گازی پارس جنوبی برای تولید حداکثری گاز خبر داد.

وی اولویت اصلی مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس را تأمین بی‌وقفه و پایدار سوخت زمستانی دانست و گفت: برنامه تعمیرات اساسی سالانه سکوهای گازی پارس جنوبی به‌عنوان اصل اساسی تحقق این امر، با وجود شرایط سخت عملیاتی و پشتیبانی، ازجمله جنگ تحمیلی سوم، به‌صورت ایمن پایان یافته است.

رئیس عملیات تولید شرکت نفت و گاز پارس افزود: با توجه به آمادگی‌های ایجادشده در دریا و وضع مطلوب تأسیسات فراساحل، در صورت رفع محدودیت‌ها در بخش پالایشگاهی، سایر ظرفیت‌های متناظر در سکوهای گازی نیز دوباره وارد چرخه تولید می‌شوند.