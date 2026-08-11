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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

تعمیرات اساسی ۱۷ سکوی گازی پارس جنوبی تکمیل شد

تعمیرات اساسی ۱۷ سکوی گازی پارس جنوبی تکمیل شد

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به پیشرفت ۸۵ درصدی برنامه کلی تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۵، از تکمیل عملیات پایش و رفع عیب ۱۷ سکوی گازی پارس جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، علیرضا سرمدی مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه طی چهار ماه گذشته تعمیرات اساسی ۱۷ سکوی گازی پارس جنوبی با تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارکنان عملیاتی و پشتیبانی این شرکت تکمیل شده، افزود: در جریان این تعمیرات، ۵۸ هزار نفر ساعت کار ایمن و بیش از ۱۰ هزار دستورکار تعمیراتی با موفقیت اجرا شد.

وی افزود: این تعمیرات در حوزه پایش تاسیسات و خطوط تحت فشار، بازرسی و شسشتوی مخازن، کالیبراسیون انواع شیرهای ایمنی و فرایندی، بررسی و تعمیر پنل‌های ابزار دقیقی و برقی، تعویض، تعمیر و نوسازی تجهیزات فلر اجرا شده است‌.

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه پروژه تعمیرات اساسی سکوهای پارس جنوبی براساس برنامه‌ریزی، تا نیمه شهریورماه امسال تکمیل می‌شود، بیان کرد: در همین زمینه اجرای دستورکارهای تعمیراتی تعیین شده در سایر سکوهای باقیمانده با هماهنگی کامل مجموعه‌های تخصصی عملیات در بخش خشکی و دریا و همکاری حداکثری بخش‌های تدارکات و تامین کالا، لجستیک و پشتیبانی درحال انجام است.

سرمدی با اشاره به مشارکت همکاران حوزه‌های مختلف از جمله بازرسی فنی، ایمنی، مکانیک، برق، ابزار دقیق، حراست، تعمیرات خشکی و دریا، کارگاه‌های تعمیراتی و بهره‌برداران سکوها در فرایند اجرای ایمن و دقیق تعمیرات اساسی افزود: براساس ضرورت‌های عملیاتی متاثر از جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، برنامه تعمیرات اساسی براساس شرایط بسیار خاص تدوین شده و با وجود پیچیدگی ناشی از موانع موجود به‌ویژه در بخش دریا، فعالیت‌ها با روند مطلوب در حال اجرا است.

کد مطلب 6914316
طیبه بیات

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