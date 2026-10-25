به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی نظری، ظهر یکشنبه در آیین افتتاح فاز دوم پروژه آبرسانی به روستاهای منطقه گنبکی، با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مردم گفت: امروز شاهد بهره‌برداری از یکی از طرح‌های ارزشمند آبرسانی در مناطق کهورخشک و آب‌باریک هستیم که زمینه دسترسی مردم شریف و ولایت‌مدار این منطقه به آب شرب پایدار را فراهم کرده است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی افزود: اجرای این پروژه با مشارکت امور آب و فاضلاب، فرمانداری، دهیاری‌ها، بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان، بسیج سازندگی ناحیه مقاومت ریگان و تلاش بسیجیان و گروه‌های جهادی به ثمر رسیده است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به جزئیات فنی این طرح بیان کرد: این پروژه شامل اجرای ۱۱ کیلومتر خط انتقال آب و احداث ۲۸ باب حوضچه است که با بهره‌برداری از آن، ۱۸ روستا تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار گرفتند.

نظری، ادامه داد: با اجرای این طرح، یک‌هزار و ۸۰۰ خانوار، شامل بیش از هفت هزار نفر از ساکنان این مناطق، از نعمت آب شرب بهره‌مند شدند و برای تکمیل پروژه، اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به مردم در کنار مأموریت‌های دفاعی از اولویت‌های سپاه است، گفت: در کنار دفاع از میهن و پاسداری از امنیت کشور، نهضت جهاد خدمت‌رسانی در عرصه‌های مختلف با جدیت ادامه دارد.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان کرد: اقدامات جهادی در حوزه‌هایی همچون راه‌سازی، ساخت مسکن برای محرومان، آبرسانی، احداث مساجد و محرومیت‌زدایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم و تلاش گروه‌های جهادی در حال انجام است.

نظری، تأکید کرد: این مسیر با هدف رفع مشکلات مردم و بهبود شرایط زندگی در مناطق محروم ادامه خواهد یافت تا در کنار تأمین امنیت و دفاع از کشور، گام‌های مؤثری برای خدمت‌رسانی به مردم برداشته شود.