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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

بهره‌مندی ۱۸ روستای شهرستان ریگان از آب شرب پایدار

بهره‌مندی ۱۸ روستای شهرستان ریگان از آب شرب پایدار

ریگان- فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به بهره‌برداری فاز دوم پروژه آبرسانی به مناطق کهورخشک و آب‌باریک گنبکی گفت: ۱۸۰۰ خانوار در ۱۸ روستا از آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی نظری، ظهر یکشنبه در آیین افتتاح فاز دوم پروژه آبرسانی به روستاهای منطقه گنبکی، با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مردم گفت: امروز شاهد بهره‌برداری از یکی از طرح‌های ارزشمند آبرسانی در مناطق کهورخشک و آب‌باریک هستیم که زمینه دسترسی مردم شریف و ولایت‌مدار این منطقه به آب شرب پایدار را فراهم کرده است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی افزود: اجرای این پروژه با مشارکت امور آب و فاضلاب، فرمانداری، دهیاری‌ها، بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان، بسیج سازندگی ناحیه مقاومت ریگان و تلاش بسیجیان و گروه‌های جهادی به ثمر رسیده است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به جزئیات فنی این طرح بیان کرد: این پروژه شامل اجرای ۱۱ کیلومتر خط انتقال آب و احداث ۲۸ باب حوضچه است که با بهره‌برداری از آن، ۱۸ روستا تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار گرفتند.

نظری، ادامه داد: با اجرای این طرح، یک‌هزار و ۸۰۰ خانوار، شامل بیش از هفت هزار نفر از ساکنان این مناطق، از نعمت آب شرب بهره‌مند شدند و برای تکمیل پروژه، اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به مردم در کنار مأموریت‌های دفاعی از اولویت‌های سپاه است، گفت: در کنار دفاع از میهن و پاسداری از امنیت کشور، نهضت جهاد خدمت‌رسانی در عرصه‌های مختلف با جدیت ادامه دارد.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان کرد: اقدامات جهادی در حوزه‌هایی همچون راه‌سازی، ساخت مسکن برای محرومان، آبرسانی، احداث مساجد و محرومیت‌زدایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم و تلاش گروه‌های جهادی در حال انجام است.

نظری، تأکید کرد: این مسیر با هدف رفع مشکلات مردم و بهبود شرایط زندگی در مناطق محروم ادامه خواهد یافت تا در کنار تأمین امنیت و دفاع از کشور، گام‌های مؤثری برای خدمت‌رسانی به مردم برداشته شود.

کد مطلب 6989344

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