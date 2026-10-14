«دیوانگان پاریس» با ترجمه لیدا طرزی به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که نخستین‌بار در سال ۲۰۲۳ در ایالات متحده آمریکا منتشر شده است، شامل ۱۱ داستان کوتاه از نویسندگانی با ملیت‌ها و پیشینه‌های گوناگون است. این مجموعه همچون دیگر مجلدات جایزه اُ. هنری، منتخبی از داستان‌های کوتاه برجسته را در اختیار علاقه‌مندان ادبیات داستانی قرار می‌دهد.

جایزه داستان کوتاه اُ. هنری در سال ۱۹۱۹، ده سال پس از درگذشت این نویسنده آمریکایی، به ابتکار دوستان و علاقه‌مندان او پایه‌گذاری شد. هدف از تأسیس این جایزه، پاسداشت یاد اُ. هنری، تقویت هنر داستان‌نویسی کوتاه و ایجاد انگیزه برای نویسندگان جوان بود.

لورن گراف، ویراستار مجلد سال ۲۰۲۳ این مجموعه، بر نقش داستان در مواجهه با تعصب و نفرت تأکید کرده و معتقد است یک داستان عالی می‌تواند نفرت‌های غیرمنطقی را از میان ببرد؛ ظرفیتی که از مهم‌ترین دستاوردهای روایت داستانی به شمار می‌رود.

یکی از داستان‌های این مجموعه، «ساعات اداری» نوشته لینگ ماست که با درهم‌آمیختن مرزهای خیال و واقعیت، فضایی رازآلود خلق می‌کند. شخصیت اصلی داستان، ماری، استاد جوان دانشگاهی است که در دفتر کار خود، متعلق به استاد راهنمای درگذشته‌اش، دری مخفی پیدا می‌کند؛ دری که به مکانی متفاوت و شگفت‌انگیز راه دارد.

«کوهِ مرد» نوشته کاترین لیسی، از دیگر داستان‌های این مجموعه است که با طرح رویدادی غیرعادی در ایالت کانزاس، مخاطب را با پدیده‌ای عجیب روبه‌رو می‌کند. ناگهان کوهی پدیدار می‌شود که دیواره‌های آن نه از سنگ و خاک، بلکه از انبوهی از مردان تشکیل شده است. واکنش شخصیت‌ها به این پدیده و تفسیرهای متفاوت سیاسی، دینی و آخرالزمانی آنان، از محورهای اصلی این داستان نمادین است.

در داستان «جن‌زدگی حاجی هوتک» نوشته جمیل جان کوچایی نیز زندگی مهاجران و پیامدهای نظارت و سوءظن سیاسی به تصویر کشیده می‌شود. شخصیت اصلی داستان، پیرمردی افغانستانی است که سال‌ها پیش به ایالات متحده مهاجرت کرده، اما همچنان در معرض اتهام مشارکت در فعالیت‌های سیاسی قرار دارد. در این میان، زندگی او و خانواده پرجمعیتش نیز زیر نظر جاسوسی ناشناس و نامرئی قرار گرفته است.

داستان «دیوانگان پاریس» نوشته رودریگو بلانکو کالدرون، که عنوان کتاب نیز از آن گرفته شده، از دیگر آثار قابل‌توجه این مجموعه است. داستان درباره پژوهشگری مکزیکی است که برای گذراندن دوره کارورزی خود، آزمایشگاه زبان‌شناسیِ لغت‌نامه انفورماتیک پاریس را انتخاب می‌کند؛ اما در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵، تنها ده روز پس از حملات مرگبار سالن باتاکلان، وارد پاریس می‌شود.

فضای اندوه‌بار شهر و سکوت سنگین مردم پس از این حادثه، بر زندگی پژوهشگر جوان تأثیر می‌گذارد. او که از این وضعیت به ستوه آمده است، در مترو با مردی رومانیایی آشنا می‌شود و در ادامه، ناخواسته به رازهایی تاریخی و سیاسی پی می‌برد.

«مادر» نوشته جیکوب ام. هانگو، داستان زن جوانی به نام تومبی است که در یک جامعه آفریقایی، باورهای سنتی و ساختار مردسالار حاکم بر قبیله خود را به چالش می‌کشد و از موضوعاتی تازه سخن می‌گوید. این سرپیچی از هنجارهای رایج، او را در معرض مجازات ریش‌سفیدان و متعصبان قبیله قرار می‌دهد؛ با این حال، تومبی به شکلی معجزه‌آسا از این سرنوشت جان سالم به در می‌برد.

در داستان «قفل‌ساز» نوشته گری وولف لاجوی، زندگی مردی کم‌حرف و مردم‌گریز روایت می‌شود که با وجود ظاهر نامتعارف و انزوای اجتماعی، ذهنی درگیر پرسش‌های عمیق دارد. او که حرفه‌اش گشودن قفل‌ها و باز کردن درهای بسته است، در خلوت خود به مسائلی می‌اندیشد که حتی دانشمندان نیز در یافتن پاسخ آن‌ها با دشواری روبه‌رو هستند.

این مجموعه همچنین داستانی با رویکرد طنز دارد. «عروس» نوشته کِی مینگ چانگ، درباره زنی میانسال است که با وجود گذشت سال‌ها از ازدواجش، همچنان با مادرشوهر سالخورده خود اختلاف دارد. این داستان با پرداختن به روابط خانوادگی، وجه دیگری از تنوع موضوعی آثار گردآمده در این کتاب را نشان می‌دهد.

کتاب «دیوانگان پاریس» با ترجمه لیدا طرزی و انتشار از سوی نشر نیستان، مجموعه‌ای از روایت‌های متنوع درباره مهاجرت، باورهای اجتماعی، روابط انسانی، سیاست و مواجهه انسان با موقعیت‌های نامتعارف را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.