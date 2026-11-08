به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «یوگنی استانیسلاوف» اعلام کرد مسکو انتظار دارد مقام‌های مجارستانی با در نظر گرفتن اقدام متقابل روسیه در برابر اخراج دیپلمات‌های این کشور، از تصمیم‌هایی که روابط دوجانبه را بیش از پیش متشنج می‌کند، خودداری کنند.

وی افزود: مسکو بر این باور است که مقامات جدید مجارستان اقدامات متقابل روسیه در واکنش به اخراج دیپلمات‌های این کشور را در نظر گرفته‌اند و از اتخاذ تصمیم‌های مشابه و آنچه وی اقدامات تحریک‌آمیز خواند، خودداری خواهند کرد.

استانیسلاوف با اشاره به موضع وزارت امور خارجه مجارستان درباره اقدام متقابل مسکو گفت: بوداپست اعلام کرده است که علاقه‌ای به تشدید تنش‌های دیپلماتیک ندارد.

وی ابراز امیدواری کرد که مقامات مجارستانی با پرهیز از اقدامات مشابه، مانع پیچیده‌تر شدن روابط دوجانبه شوند.

مجارستان در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) دستور اخراج ۱۰ دیپلمات روس را صادر کرد. آنیتا اوربان، وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرده بود این دیپلمات‌ها فعالیت‌هایی مغایر با جایگاه دیپلماتیک خود و کنوانسیون وین انجام داده‌اند.

روسیه نیز اول اکتبر (۹ مهر ۱۴۰۵) در اقدامی متقابل دستور اخراج شماری از دیپلمات‌های مجارستانی را صادر کرد. به گفته استانیسلاوف، این دیپلمات‌ها ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر ۱۴۰۵) خاک روسیه را ترک کردند.