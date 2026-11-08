به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت‌الله ولدی اظهار کرد: در پی بارندگی‌های شدید و تداوم فعالیت سامانه بارشی، شش روستای اسلام‌آباد، قلعه‌نو حکیمی، ورکوه، کناروند، تنگ محمدحاجی و کپرجودکی در جنوب شهرستان بروجرد در معرض آب‌گرفتگی و سیلاب قرار گرفته‌اند.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی روستای تنگ محمدحاجی و احتمال وقوع رانش زمین، دستور تخلیه این روستا صادر شده است تا از بروز خسارات جانی احتمالی جلوگیری شود.

هشدار به ساکنان روستاهای در معرض سیلاب

معاون استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی ساکنان مناطق در معرض خطر، گفت: اهالی این روستاها از تردد در مسیرهای سیلابی و مناطق پرخطر خودداری کنند و هشدارها و توصیه‌های مسئولان را جدی بگیرند.

در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی و بارش‌های سیل‌آسا در نقاط مختلف لرستان، حجم بالای روان‌آب‌ها موجب قطع راه ارتباطی ۱۹۰ روستا شده است.

همچنین در پی آسیب به خطوط توزیع گاز و دکل‌های برق، تعدادی از روستاهای استان با قطعی این خدمات مواجه شده‌اند و تلاش نیروهای عملیاتی برای بازسازی زیرساخت‌ها و برقراری مجدد جریان برق و گاز ادامه دارد.