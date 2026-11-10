به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین داده‌های آماری از ادامه تورم بالا در اقتصاد حکایت دارد؛ به‌طوری‌که مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده در مهرماه ۱۴۰۵ را ۷۶.۸ درصد و بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق شهری را ۸۳.۵ درصد اعلام کرده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در درگاه ملی مرکز آمار، نرخ تورم مصرف‌کننده در مهرماه امسال به ۷۶.۸ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم تولیدکننده در این ماه ۶۶.۷ درصد ثبت شده است.

از سوی دیگر، گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان می‌دهد این شاخص در مهرماه ۱۴۰۵ به عدد ۸۳۶.۸ رسیده که نسبت به ماه قبل ۴.۶ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص کل که در ماه‌های گذشته روندی افزایشی داشت، در شهریور و مهرماه با کاهش همراه شد و به ترتیب به ۸۳.۸ و ۸۳.۵ درصد رسید.

همچنین تورم ماهانه که در فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب ۷ و ۸.۵ درصد بود، در خرداد به ۷.۴ درصد و در تیرماه به ۳.۶ درصد کاهش یافت. این شاخص در مرداد، شهریور و مهرماه نیز به ترتیب ۳.۷، ۳.۹ و ۴.۶ درصد ثبت شد.

مقایسه آمار دو مرجع نشان می‌دهد با وجود تفاوت در ارقام اعلامی، هر دو گزارش از تداوم فشار تورمی بر اقتصاد کشور حکایت دارند. البته ارقام منتشرشده از سوی این دو نهاد به دلیل تفاوت در دامنه پوشش و شاخص‌های آماری، مستقیماً قابل مقایسه نیستند.