به گزارش خبرنگار مهر، اوزجان بیزاتی مربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از بازی با استقلال خوزستان اظهار داشت: ما می‌خواهیم بدون حاشیه به کارمان ادامه دهیم، اما اجازه چنین کاری را به ما نمی‌دهند. از همان ابتدا به دنبال تخریب یاسر آسانی بودند و داور خط نیز از شروع مسابقه به‌گونه‌ای عمل کرد که تمرکز بازیکن برهم بخورد و در نهایت از زمین اخراج شود.

وی در ادامه افزود: ما توانایی جنگیدن هم‌زمان با داور و بازی کردن با ۹ بازیکن را نداشتیم.

مربی استقلال با تأکید بر روحیه جنگندگی این تیم خاطرنشان کرد: ما تیمی هستیم که حتی با ۹ بازیکن هم شکست نمی‌خوریم. سه روز پیش یک بازی سنگین را پشت سر گذاشتیم اما با وجود تمام این شرایط دست از تلاش برنمی‌داریم.