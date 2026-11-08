به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در ادامه روند موفقیت‌آمیز خود در لیگ نخبگان آسیا، شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان در ورزشگاه بین‌المللی بصره به مصاف الشمال قطر رفت و در دیداری که آبی‌پوشان عملکرد بهتری نسبت به حریف خود داشتند، موفق شدند با گل دقایق پایانی یاسر آسانی به پیروزی برسند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را کسب کنند.

با این حال تساوی آبی پوشان برابر استقلال خوزستان همچنان معادله گل نزدن مهاجمان این تیم را زنده نگه داشت. در این دیدار هم هر دو گل استقلال را صالح حردانی به ثمر رساند تا بازهم سهم مهاجمان از گلزنی هیچ باشد.

ادموند اختر پیشکسوت استقلال و فوتبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد این تیم مقابل الشمال و انتقادهایی که نسبت به خط حمله آبی‌پوشان مطرح می‌شود، اظهار کرد: افرادی که این انتقادها را مطرح می‌کنند، بیشتر از نگاه هواداری به موضوع نگاه می‌کنند. هوادار دوست دارد مهاجم تیمش گل بزند و این خواسته طبیعی است، اما باید توجه داشت که اگر سحرخیزان بازیکن باکیفیتی نبود کادر فنی هیچ‌وقت به او بازی نمی‌داد. شما مسابقه را دیدید؛ به نظرم سحرخیزان یکی از بهترین بازیکنان استقلال بود و چقدر خط دفاعی حریف را اذیت کرد.

وی افزود: اگر قرار باشد سحرخیزان علاوه بر کارهایی که در زمین انجام می‌دهد، از جنگندگی و دوندگی گرفته تا حفظ توپ و پرس کردن حریف، بتواند به‌راحتی گل هم بزند، دیگر استقلال چه مشکلی خواهد داشت؟ البته انتظار هوادار از مهاجم گلزنی است و او دوست دارد مهاجم تیمش گل بزند، اما باید دید کادر فنی چه وظایفی از بازیکن خواسته است. ممکن است سهراب بختیاری‌زاده از سحرخیزان گل نخواهد و از او بخواهد وظایف دیگری را در زمین انجام دهد. مهم‌ترین مسئله برای کادر فنی این است که بازیکن وظایف محوله را به‌درستی انجام دهد و سحرخیزان نیز این کار را انجام می‌دهد.

استقلال مقابل الشمال منطقی و با برنامه بازی کرد

پیشکسوت استقلال در ادامه درباره اتکای این تیم به گلزنی یاسر آسانی و عملکرد سایر بازیکنان خط حمله گفت: همه درباره یاسر آسانی صحبت می‌کنند که چه گل خوبی به ثمر رساند، اما باید به نقش سایر بازیکنان هم توجه کرد. در صحنه گل، پاس اسلامی بسیار خوب بود و محمدرضا آزادی هم کار سختی برای به ثمر رساندن گل نداشت. این‌ها هم بخشی از عملکرد تیمی استقلال است و نباید تنها گلزن مسابقه را دید.

اختر با اشاره به کیفیت عملکرد استقلال در دیدار برابر الشمال تصریح کرد: به نظرم یکی از بهترین بازی‌های استقلال در چند سال اخیر را شاهد بودیم؛ البته منظورم مسابقات آسیایی است. استقلال مقابل السد هم بازی خوبی انجام داد، اما برابر الغرافه عملکرد خوبی نداشت و با این حال به پیروزی رسید. حریف دیروز هم تیم بسیار قدرتمندی بود و از استقلال قوی‌تر به نظر می‌رسید، اما باید منطقی صحبت کنیم. آبی‌پوشان با یک بازی منطقی و خوب به پیروزی رسیدند.

وی ادامه داد: تعویض‌های کادر فنی نیز خوب، منطقی و با برنامه بود و بازیکنان به بهترین شکل وظایف خود را انجام دادند. در مجموع، حق استقلال در نیمه دوم پیروزی بود و این تیم توانست به سه امتیاز برسد. حتی اگر مسابقه با نتیجه مساوی به پایان می‌رسید، باز هم استقلال بازی خوبی ارائه کرده بود و عملکرد قابل قبولی داشت.