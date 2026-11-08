به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «ذلیل‌مرده» به نویسندگی و کارگردانی اردلان آشناگر و با مشاوره بهرام ابراهیمی، از ۲۴ آبان‌، ساعت ۱۸ در تماشاخانه هیلاج روی صحنه می‌رود.

علی امیرخلیلی، آذین فولادوند و دانیال ابراهیمی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

«ذلیل‌مرده» روایتی با محوریت لطفعلی‌خان زند است که در واپسین شب زندگی خود، گرفتار کابوس‌هایی پی‌درپی می‌شود. وی در جریان این کابوس‌ها با شخصیت‌ها و چهره‌های تأثیرگذار زندگی‌اش روبه‌رو می‌شود و به‌تدریج پرده از رازی هولناک برمی‌دارد.

نمایش «ذلیل‌مرده» از ۲۴ آبان‌ تا ۱۳ آذر، هر روز ساعت ۱۸ در تماشاخانه هیلاج میزبان علاقه‌مندان است.