به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره رقابت‌ های پارابیلیارد از امروز (یکشنبه ۱۷ آبان) با همکاری مشترک فدراسیون بولینگ و بیلیارد و فدراسیون ورزش‌ های جانبازان و توان‌ یابان در مجموعه ورزشی شهید حیدرنیا آغاز شد و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

عیسی ساوه شمشکی، رئیس کمیته پارابیلیارد فدراسیون بولینگ و بیلیارد، با اشاره به روند شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های این رشته در ایران، توجه به ظرفیت‌های پارابیلیارد را از برنامه‌های فدراسیون عنوان کرد.

وی با بیان اینکه پارابیلیارد از بخش‌های راه‌اندازی‌شده در فدراسیون جهانی بولینگ و بیلیارد است و رقابت‌های جهانی و بین‌المللی آن نیز در تقویم این فدراسیون قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به توصیه و تأکید هاشم اسکندری، رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد که عضویت هیئت‌رئیسه فدراسیون جهانی را نیز بر عهده دارد، توسعه فعالیت در این رشته در دستور کار فدراسیون قرار گرفت تا زمینه حضور در رویدادهای داخلی و بین‌المللی فراهم شود.

رئیس کمیته پارابیلیارد با اشاره به برگزاری ادوار گذشته این رقابت ها خاطرنشان کرد: امسال ششمین دوره رقابت‌ها با همکاری فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان برگزار می‌شود و این مسابقات در تقویم داخلی هر دو فدراسیون قرار گرفته است.

ساوه شمشکی با اعلام حضور ۳۰ ورزشکار از ۱۴ استان در این دوره از رقابت‌ها، درباره نحوه تقسیم مسئولیت‌های اجرایی دو فدراسیون توضیح داد: مسئولیت فنی مسابقات بر عهده فدراسیون بولینگ و بیلیارد است و فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان نیز امور مربوط به داوری، برگزاری رقابت‌ها، اقامت و اسکان ورزشکاران و اهدای جوایز را بر عهده دارد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری یک رویداد دیگر با حضور شرکت‌کنندگان این مسابقات خبر داد و گفت: ورزشکاران پس از پایان رقابت‌های پارابیلیارد در جشنواره بولینگ روی چمن شرکت خواهند کرد. این جشنواره روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می‌شود و با توجه به برنامه فدراسیون برای راه‌اندازی و توسعه این رشته، برگزاری آن نیز در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیته پارابیلیارد فدراسیون بولینگ و بیلیارد با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای رشد این رشته در کشور، برگزاری دو دوره متوالی مسابقات کشوری در فاصله زمانی کوتاه را نشانه‌ای از وجود استعدادهای قابل توجه در این بخش دانست.

به گفته ساوه شمشکی، با وجود تازه بودن فعالیت‌های پارابیلیارد در کشور، برای دستیابی به شرایط حضور در میادین بین‌المللی باید استمرار و تداوم مسابقات داخلی افزایش یابد. در این مسیر، توسعه فعالیت هیئت‌های استانی و ورود جدی‌تر آنها به پارابیلیارد از جمله برنامه‌هایی است که مورد توجه فدراسیون قرار دارد.