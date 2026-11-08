به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه با حضور محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران و مقامات درمانی استان قم، از مرکز بازسازی‌شده دیالیز بیمارستان کامکار رونمایی شد.

این مرکز جدید که با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات درمانی در استان قم تجهیز شده، آماده ارائه خدمات تخصصی به بیماران نیازمند به درمان دیالیز است.

یکی از ویژگی‌های برجسته و متمایز این مرکز درمانی، ارائه تمامی خدمات به صورت ۱۰۰ درصد رایگان به بیماران است که می‌تواند تأثیر بسزایی در حمایت از آسیب‌پذیران و کاهش بار مالی درمان داشته باشد.

این مرکز با هدف تسهیل دسترسی بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی به خدمات باکیفیت و کاهش هزینه‌های سنگین درمانی فعالیت خواهد کرد.

بازسازی و راه‌اندازی این واحد درمانی که با مشارکت و حمایت مالی خیرین صورت گرفته است، گامی مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های سلامت در استان قم محسوب می‌شود.

افزایش ظرفیت ارائه خدمات تخصصی در این مرکز، از جمله اهداف اصلی در روند بهبود وضعیت درمانی بیماران دیالیزی در منطقه است.