https://mehrnews.com/x3dydj ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰ کد مطلب 7004221 استانها فارس استانها فارس ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰ طراوت باران پاییزی در سپیدان سپیدان- در این ویدئو بارش باران پاییزی در شهر سپیدان فارس را مشاهده کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 7004221 کپی شد مطالب مرتبط بارش شدید باران در شیراز تمام محورهای مواصلاتی فارس باز است حرم شاهچراغ(ع) در آغوش باران پاییزی حال و هوای باران پاییزی شیراز هشدار سطح زرد هواشناسی برای بارش باران و وزش باد شدید در فارس باران پاییزی در فارس؛ ارژن با ۶۷ میلیمتر پیشتاز شد هشدار نارنجی هواشناسی در فارس؛ احتمال سیلاب و آبگرفتگی معابر میانگین بارش فارس در سال زراعی جاری به ۱۸.۳ میلیمتر رسید برچسبها بارش باران باران سپیدان
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