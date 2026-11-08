به گزارش خبرگزاری مهر، امین بنایی با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی استان فارس گفت: در حال حاضر تمامی راه‌های روستایی، عشایری، اصلی و فرعی استان باز است و هیچ‌گونه مشکلی برای تردد خودروها در این محورها گزارش نشده است.

وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای مواصلاتی فارس تا ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه افزود: بارش باران در محورهای منتهی به شیراز، سپیدان، رستم، کوه‌چنار، کازرون، اقلید، کوار و منطقه خسروشیرین شهرستان آباده گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس ادامه داد: همچنین در گردنه‌های سه‌چاه و دمله مه‌گرفتگی وجود دارد و سایر محورهای مواصلاتی استان نیز با آسمانی نیمه‌ابری تا تمام‌ابری و وزش باد همراه هستند.

بنایی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در شرایط بارندگی و کاهش دید افقی، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل را حفظ کرده و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌های استان اطلاع کسب کنند.