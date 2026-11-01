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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

حال و هوای باران پاییزی شیراز

حال و هوای باران پاییزی شیراز

شیراز- در این ویدئو حال و هوای باران پاییزی در کلان‌شهر شیراز را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6996602

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