https://mehrnews.com/x3dv3P ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶ کد مطلب 6996602 استانها فارس استانها فارس ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶ حال و هوای باران پاییزی شیراز شیراز- در این ویدئو حال و هوای باران پاییزی در کلانشهر شیراز را مشاهده کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6996602 کپی شد مطالب مرتبط هشدار زرد هواشناسی در فارس؛ رعدوبرق و وزش باد تا پنجشنبه ادامه دارد هشدار زرد هواشناسی در فارس؛ بارشها تا اوایل هفته آینده ادامه دارد بارش شدید باران در شیراز طراوت باران پاییزی در سپیدان النینو گرم در کمین پاییز فارس؛ احتمال بارشهای سیلآسا و نامنظم حرم شاهچراغ(ع) در آغوش باران پاییزی هشدار رئیس آتشنشانی شیراز درباره بارندگیهای پیش رو مهگرفتگی صبحگاهی در شیراز پس از بارش باران مانور تابآوری خرمرود شیراز هشدار زرد هواشناسی در فارس؛ رگبار ، رعد و برق در شمال و جنوب استان تمام محورهای مواصلاتی فارس باز است هشدار راهداری فارس درباره تردد در جادههای بارانی باران پاییزی در فارس؛ ارژن با ۶۷ میلیمتر پیشتاز شد برچسبها بارش باران باران بارندگی شیراز
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