ابوالفضل حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره والای والامقامان انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مردم مومن و شهید پرور شهرستان رزن و بخش سردرود فردا مطابق با برنامه ریزی‌های انجام شده در ایستگاه‌های مختلف کاروان نورانی شهدا را در آغوش خواهند کشید.

وی با بیان اینکه عطر حضور شهدا از نخستین ساعات صبح روز دوشنبه فضای شهرستان رزن را عطرآگین می‌کند، ادامه داد: آیین استقبال رسمی از شهدا از ساعت ۸:۳۰ صبح در مقابل مسجد قمر بنی‌هاشم (ع) آغاز می‌شود و پس از آن از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر دانش‌آموزان و فرهنگیان مدارس شهر رزن میزبان پیکرهای مطهر خواهند بود.

رئیس بنیاد شهید شهرستان رزن با اشاره به اینکه بعد از ظهر فردا کاروان شهدا راهی روستاهای رزن می‌شود، افزود: پیکر مطهر شهدای گمنام از ساعت ۱۵ در روستای امیرآباد، ساعت ۱۵:۳۰ در روستای ماهنیان، ساعت ۱۶ در روستای وهنده و ساعت ۱۶:۳۰ در روستای سورتجین بر روی دستان مردم شریف و ولایت‌مدار این مناطق تشییع خواهد شد.

وی بیان کرد: همزمان با طنین اذان مغرب و عشا یادواره شهدای «هریان» به نور شهدای گمنام روشن و منور می‌شود و پایان‌بخش برنامه‌های این منطقه برگزاری تجمع پرشور شبانه امت حزب‌الله در ساعت ۲۰:۳۰ خواهد بود.

حیدری با بیان اینکه به طور همزمان مردم دیار سردرود و شهر دمق نیز آماده میزبانی از این لاله‌های زهرایی هستند، افزود: برنامه‌های بخش سردرود از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در مدارس شهر دمق انجام می‌شود.

وی در ادامه برنامه‌های بعد از ظهر در بخش سردرود اشاره کرد و با بیان اینکه پیکرهای پاک شهدا از ساعت ۱۳:۳۰ در روستای غینرجه، ساعت ۱۴:۳۰ در روستای بابانظر، ساعت ۱۵:۳۰ در تپه دیبی و ساعت ۱۶:۳۰ در روستای قادرخلج حضور می‌یابند تا روستاییان غیور این دیار نیز در ثواب بدرقه فرزندان گمنام میهن شریک شوند.

رئیس بنیاد شهید شهرستان رزن ادامه داد: در شامگاه روز دوشنبه نیز آیین تجمع شبانه و مراسم وداع با این ۲ شهید گمنام با حضور اقشار مختلف مردم در شهر دمق برگزار خواهد شد.