به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نوری از مرگ یک عابر پیاده بر اثر برخورد خودروی تیبا در بزرگراه آیت‌الله رفسنجانی خبر داد و اظهار کرد: راننده خودرو پس از تصادف از محل حادثه متواری شده و تلاش برای شناسایی و دستگیری وی ادامه دارد.

رئیس پلیس راهور مشهد بیان کرد: در پی اعلام وقوع یک سانحه رانندگی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، گشت تصادفات و نیروهای امدادی به محل حادثه در بزرگراه آیت‌الله رفسنجانی اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی سواری تیبا با عابر پیاده برخورد کرده و راننده پس از وقوع حادثه از محل متواری شده است.

نوری ادامه داد: عابر پیاده به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

رئیس پلیس راهور مشهد با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی راننده متواری، گفت: علت دقیق وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است و تلاش برای شناسایی و دستگیری راننده با استفاده از سرنخ‌های موجود ادامه دارد.