به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر محمدزاده اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در محور تربت حیدریه به زاوه، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل ودر بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری تیبا به دلایل نامعلومی با یک دستگاه موتورسیکلت، برخورد داشته که متاسفانه راکب موتورسیکلت در دم فوت و پس از اقدامات اولیه متوفی توسط تیم امدادی به سردخانه منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تربت ‌حیدریه با اشاره اینکه علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است، از رانندگان خواست ؛ قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.