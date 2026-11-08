به گزارش خبرنگار مهر، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر ظهر یکشنبه در این مراسم با اشاره به نقش دانش‌آموزان در ارتقای فرهنگ سلامت گفت: طرح سفیران سلامت فرصتی ارزشمند برای تقویت مسئولیت‌پذیری و مشارکت دانش‌آموزان است.

علی فکی، افزود: دانش آموزان با انتقال مفاهیم بهداشتی به خانواده‌ها، پیوند مؤثری میان مدرسه و جامعه ایجاد می‌کنند.

احسان دربان‌ملک، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیز سلامت دانش‌آموزان را زیربنای سلامت آینده جامعه دانست و اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی با تمام ظرفیت از اجرای این طرح حمایت می‌کند و آموزش مهارت‌های خودمراقبتی از دوران کودکی، سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای آینده جامعه است.

در این مراسم، دانش‌آموزان با قرائت سوگندنامه سفیران سلامت، آمادگی خود را برای ترویج سبک زندگی سالم، رعایت اصول بهداشتی و انتقال آموخته‌های سلامت‌محور ه همسالان و اعضای خانواده اعلام کردند. این دبستان به‌عنوان مدرسه پیشرو، اجرای آزمایشی طرح را در سطح شهرستان بوشهر آغاز کرده است.

همچنین در حاشیه این آیین، کتابخانه و آزمایشگاه دبستان شهدای مدافع سلامت با حضور مسئولان افتتاح شد تا زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان از فضاهای آموزشی و تربیتی غنی‌تر فراهم شود.

طرح سفیران سلامت با محوریت آموزش همسالان، توسعه خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت، زمینه مشارکت فعال دانش‌آموزان در ترویج فرهنگ زندگی سالم در مدرسه، خانواده و جامعه را فراهم می‌کند.