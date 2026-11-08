به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسدی عصر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: این طرح از ۲۵ مردادماه در شهرستان بویراحمد آغاز شده و به‌عنوان پایلوت استان کهگیلویه و بویراحمد و تنها مرکز استان در کشور برای اجرای این برنامه انتخاب شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی استان‌ها شهرستان‌های کوچک با جمعیت ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر را برای اجرای آزمایشی این طرح انتخاب کرده‌اند، افزود: با حمایت و پیگیری مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، زمینه اجرای این برنامه در شهرستان بویراحمد فراهم شد و این موضوع مسئولیت و اهمیت اجرای صحیح طرح را دوچندان کرده است.

اسدی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده در ۲۲ مرکز بهداشتی و درمانی، پایگاه‌های سلامت شهری و خانه‌های بهداشت روستایی شهرستان در حال اجراست، تصریح کرد: از زمان آغاز اجرای طرح تاکنون، ۲ هزار و ۳۵۴ ویزیت در قالب برنامه پزشک خانواده انجام شده و ۳ هزار و ۸۳۰ نفر نیز برای دریافت خدمات تخصصی به سطوح بالاتر ارجاع شده‌اند که این میزان معادل ۱۶ درصد مراجعات ثبت‌شده است.

مدیر مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد با تشریح سازوکار نظام ارجاع گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این برنامه، تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی و کاهش سردرگمی بیماران است؛ به‌گونه‌ای که در صورت نیاز بیمار به خدمات تخصصی، پزشک خانواده ضمن انجام فرآیند ارجاع، نوبت مراجعه به پزشک متخصص را نیز برای وی ثبت می‌کند.

وی ادامه داد: در این فرآیند، بیمار از زمان مراجعه به سطح یک تا دریافت خدمات در سطوح بالاتر هدایت می‌شود و زمان و محل مراجعه به پزشک متخصص برای او مشخص خواهد شد. تاکنون ۲ هزار و ۲۴۰ ویزیت نیز در سطح دوم خدمات درمانی انجام شده است.

اسدی با اشاره به مزایای اقتصادی طرح پزشک خانواده بیان کرد: چهار ویزیت نخست در چارچوب این برنامه برای هر فرد در طول سال رایگان است و در صورت نیاز به بستری در بیمارستان‌ها، خدمات کلینیکی و اقدامات پاراکلینیکی نیز با فرانشیز پایین‌تری ارائه می‌شود.

وی با تأکید بر نقش این طرح در مدیریت هزینه‌های نظام سلامت اظهار کرد: در نظام ارجاع، پزشک خانواده بر اساس وضعیت و نیاز درمانی بیمار تشخیص می‌دهد که چه افرادی باید به سطوح تخصصی‌تر مراجعه کنند. این موضوع علاوه بر کاهش مراجعات غیرضروری، موجب استفاده هدفمند از امکانات تخصصی و کاهش هزینه‌های درمانی مردم و نظام سلامت می‌شود.

مدیر مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد تشکیل پرونده الکترونیک سلامت را از دیگر مزایای این برنامه دانست و گفت: در پایگاه‌های پزشک خانواده، افراد به‌صورت مستقیم با پزشک، مراقب سلامت و ماما در ارتباط هستند و وضعیت جسمی، روحی و روانی آنان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: اطلاعات و اقدامات درمانی افراد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت می‌شود و در صورت ارجاع بیمار به سطوح بالاتر یا نیاز به بررسی سوابق درمانی، امکان دسترسی به اطلاعات ثبت‌شده وجود دارد.

اسدی با اشاره به ساختار پوشش جمعیتی در این طرح خاطرنشان کرد: در نظام پزشک خانواده، به ازای هر سه هزار نفر یک پایگاه سلامت در نظر گرفته شده و مراقبان سلامت و ماماها مسئولیت ارائه خدمات به این جمعیت را بر عهده دارند. این ساختار موجب می‌شود تیم سلامت شناخت دقیق‌تری از وضعیت بهداشتی و درمانی افراد تحت پوشش داشته باشد.

وی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع یک برنامه ملی و مورد حمایت رئیس‌جمهور و وزارت بهداشت است، از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی گسترده، زمینه آشنایی بیشتر مردم با اهداف و شیوه اجرای این برنامه را فراهم کنند.

مدیر مرکز بهداشت شهید دامیده بویراحمد در پایان با قدردانی از مشارکت مردم در اجرای این طرح گفت: تاکنون استقبال و رضایت مناسبی از سوی شهروندان شاهد بوده‌ایم، اما تحقق کامل اهداف برنامه نیازمند همراهی مردم و رسانه‌هاست تا شهروندان با آگاهی از مزایای پزشک خانواده و نظام ارجاع، برای دریافت خدمات از مسیر تعیین‌شده اقدام کنند.