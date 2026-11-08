به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، عصر یکشنبه در دیدار مدیرکل ورزش و جوانان استان و مسئولان باشگاه هندبال زاگرس، با تأکید بر ضرورت گسترش ورزش همگانی و قهرمانی اظهار کرد: توسعه ورزش همگانی و فراهم کردن دسترسی آسان مردم به امکانات ورزشی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا زنان و مردان، جوانان و سالمندان بتوانند متناسب با شرایط خود از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

وی ورزش قهرمانی را عاملی مؤثر در ایجاد نشاط اجتماعی و کشف استعدادهای جوانان دانست و افزود: کرمانشاه در رشته‌های مختلف ورزشی از استعدادهای قابل توجهی برخوردار است و برای شناسایی و پرورش این ظرفیت‌ها باید زمینه حضور تیم‌های استان در لیگ‌های برتر و رقابت‌های سطح بالا فراهم شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به افزایش تعداد تیم‌های استان در لیگ برتر گفت: امسال در عرصه ورزش شاهد تحول قابل توجهی بوده‌ایم و حضور بیشتر تیم‌های کرمانشاه در رقابت‌های برتر، فضای ورزشی استان را متحول کرده است. این روند موجب شده علاوه بر مرکز استان، شهرستان‌هایی مانند اسلام‌آبادغرب، پاوه و قصرشیرین نیز در ورزش کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

حبیبی استقبال مردم از مسابقات ورزشی را سرمایه‌ای ارزشمند برای ورزش استان توصیف کرد و ادامه داد: حضور علاقه‌مندان در ورزشگاه‌ها نشان‌دهنده ظرفیت اجتماعی این رویدادهاست و باید با عملکرد مطلوب تیم‌ها و تداوم حضور آن‌ها در لیگ‌های برتر، این همراهی مردمی را تقویت کرد.

وی با بیان اینکه آثار ورزش به حوزه رقابت محدود نمی‌شود، تصریح کرد: فعالیت‌های ورزشی علاوه بر جنبه قهرمانی، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روانی مثبتی دارد؛ به افزایش نشاط و امید در جامعه کمک می‌کند، جوانان را به فعالیت‌های سازنده سوق می‌دهد و زمینه مشارکت خانواده‌ها و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ورزش را فراهم می‌سازد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت تبلیغاتی و رسانه‌ای تیم‌های ورزشی برای مجموعه‌های حامی افزود: تجربه تیم‌هایی مانند نفت و گاز گچساران نشان می‌دهد که حضور یک باشگاه در رقابت‌های ملی می‌تواند نام یک منطقه یا مجموعه اقتصادی را بارها در سطح کشور مطرح کند و فرصت مناسبی برای معرفی حامیان مالی باشد.

حبیبی با تأکید بر ضرورت ورود بنگاه‌های اقتصادی به عرصه حمایت از ورزش اظهار کرد: شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی استان می‌توانند با مشارکت در تأمین هزینه‌های تیم‌ها و حمایت مالی از باشگاه‌ها، به تقویت ورزش قهرمانی کمک کنند تا ورزشکاران با دغدغه مالی کمتری بر تمرین، مسابقه و کسب نتایج مطلوب تمرکز داشته باشند.

وی همچنین از آمادگی مدیریت استان برای پیگیری حمایت از تیم‌های ورزشی خبر داد و گفت: باید از ظرفیت شهرداری، شرکت‌ها و سایر مجموعه‌های اقتصادی برای پشتیبانی از باشگاه‌ها استفاده شود تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، مشکلات مالی تیم‌ها کاهش یابد و حضور قدرتمندتری در رقابت‌های لیگ برتر داشته باشند.

استاندار کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری و همدلی مجموعه‌های مسئول، شمار تیم‌های لیگ‌برتری استان افزایش پیدا کند و ورزشکاران کرمانشاهی با کسب نتایج درخشان، زمینه شادی و نشاط بیشتر مردم و افتخارآفرینی برای استان را فراهم آورند.