درخواست ۵ میلیارد تومان برای برائت متهم؛ دستگیری دو مدعی نفوذ درگلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو از شناسایی و دستگیری دو نفر خبر داد و اظهار کرد: این افراد با ادعای ارتباط با مسئولان عالی قضایی و لشکری، از خانواده‌های افراد دارای پرونده قضایی درخواست وجه نقد و سکه طلا می‌کردند.

وی افزود: گزارشی به حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان واصل شد مبنی بر اینکه فردی با ادعای ارتباط با مسئولان عالی قضایی و لشکری، با خانواده‌های متهمان ارتباط برقرار می‌کند و مدعی است می‌تواند با استفاده از نفوذ خود در روند رسیدگی به پرونده‌ها دخالت کرده و زمینه صدور رأی برائت را فراهم کند.

اسپانلو ادامه داد: این فرد در یکی از موارد، از خانواده یکی از متهمان در قبال وعده برائت فرزندشان از اتهام مطرح‌شده در پرونده، پنج میلیارد تومان درخواست کرده بود.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به پیگیری موضوع از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گفت: در جریان رصد و اقدامات انجام‌شده، متهم اصلی هنگام دریافت ۲۰ سکه طلا به‌عنوان پیش‌پرداخت دستگیر شد.

وی ادامه داد: علاوه بر متهم اصلی، فرد دیگری که به‌عنوان رابط با وی همکاری داشت و مسئولیت شناسایی افراد هدف و برقراری ارتباط با خانواده‌های آنان را بر عهده گرفته بود نیز شناسایی و دستگیر شد.

اسپانلو با بیان اینکه پرونده این دو متهم در دادسرای مرکز استان در حال رسیدگی است، اظهار کرد: بررسی‌ها و تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد ادعاهای این افراد درباره ارتباط با دستگاه قضایی صحت ندارد.

هشدار دادگستری گلستان درباره کلاهبرداری با ادعای نفوذ قضایی

رئیس‌کل دادگستری گلستان با هشدار درباره شگرد افرادی که با ادعای ارتباط با مسئولان عالی قضایی، لشکری، اطلاعاتی و امنیتی درصدد دریافت پول از خانواده‌های متهمان هستند، گفت: مردم باید در مواجهه با افرادی که مدعی برخورداری از چنین ارتباطاتی و توانایی تأثیرگذاری بر روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی هستند، احتمال کلاهبرداری و خلاف واقع بودن ادعاهای آنان را جدی بگیرند.

وی افزود: شهروندانی که با چنین مواردی مواجه می‌شوند، می‌توانند با مراجعه حضوری به حوزه‌های قضایی سراسر استان و دفاتر ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان، موضوع را گزارش کنند.

اسپانلو ادامه داد: همچنین امکان اعلام گزارش بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق تماس با شماره ۱۲۷ به‌صورت شبانه‌روزی فراهم است تا گزارش‌ها بررسی و پس از صحت‌سنجی، اقدامات لازم انجام شود.

اعتماد به وعده برائت، خانواده‌ها را از مسیر قانونی دور می‌کند

رئیس‌کل دادگستری گلستان با تأکید بر ضرورت هوشیاری خانواده‌های دارای پرونده قضایی اظهار کرد: اعتماد به افرادی که در قبال دریافت پول، وعده تغییر نتیجه پرونده یا صدور رأی برائت می‌دهند، علاوه بر تحمیل خسارت مالی، ممکن است خانواده‌ها را از مسیر قانونی دفاع منحرف کند.

وی خاطرنشان کرد: خانواده‌های افراد دارای پرونده قضایی به‌جای اعتماد به وعده‌های بی‌اساس مدعیان نفوذ، باید توان و زمان خود را صرف ارائه ادله، مستندات و شواهد مرتبط با پرونده و پیگیری قانونی آن کنند؛ چراکه اعتماد به این افراد نه‌تنها می‌تواند موجب از دست رفتن اموال آنان شود، بلکه ممکن است فرصت دفاع مؤثر را نیز از بین ببرد.