ورود دستگاه قضایی گلستان برای رفع موانع پنج واحد تولیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو اظهار کرد: مشکلات پنج واحد تولیدی بررسی و برای رفع موانع برخی از آن‌ها تصمیم‌گیری شد که از جمله این موارد، تعیین تکلیف یک طرح با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی و فراهم کردن زمینه آغاز فعالیت آن است.

وی با اشاره به وضعیت این طرح افزود: مقرر شد پروژه به‌صورت موقت به بهره‌بردار تحویل و بر مبنای قیمت قرارداد قبلی دوباره به متقاضی واگذار شود، همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی استان موظف شد برای تأیید این مصوبه با شرکت شهرک‌های صنعتی ایران رایزنی کند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان ادامه داد: بهره‌بردار نیز متعهد شده است ظرف ۳۰ روز نسبت به راه‌اندازی این واحد اقدام کند واحدی که ظرفیت اشتغال ۱۵۰ نفر را دارد.

اسپانلو با اشاره به دیگر پرونده‌های مطرح‌شده در این نشست گفت: درباره شرکت مرغ گوشتی ترکمن‌صحرا مقرر شد جلسه‌ای با حضور مالک اولیه، خریدار و نماینده بانک برگزار شود تا زمینه مصالحه و حل اختلاف میان طرفین فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات شرکت ساختمانی و تأسیساتی آهو در گنبدکاووس، پیگیری موانع مربوط به برق و سوخت این شرکت را از موضوعات مطرح‌شده در جلسه عنوان کرد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به طرح مشکلات شرکت داروسازی در گرگان و سایر واحدهای تولیدی حاضر در نشست، بر پیگیری مسائل مطرح‌شده در چارچوب مأموریت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.