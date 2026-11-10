به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا را در شرایطی آغاز کرد که به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، امکان جذب بازیکن جدید و اضافه کردن نفرات تازه به ترکیب خود را نداشت.

بر همین اساس آبی‌پوشان تا پایان نیم‌فصل نخست اجازه جذب بازیکن نخواهند داشت و در نیم فصل دوم محمد خلیفه و بهرام گودرزی که پیش از این به خدمت استقلال درآمده بودند به جمع شاگردان سهراب بختیاری‌زاده اضافه خواهند شد.

در همین حال سهراب بختیاری‌زاده تاکید کرده است که استقلال در نیم‌فصل تقویت خواهد شد اما قرار نیست تغییرات گسترده‌ای در ترکیب این تیم صورت بگیرد.

بر اساس برنامه سرمربی آبی‌پوشان جذب بازیکن جدید تنها در پست‌هایی انجام خواهد شد که استقلال در آن‌ها نیاز به تقویت داشته باشد و نفرات مورد نظر کادر فنی برای این منظور به خدمت گرفته خواهند شد.

استقلال در حال حاضر تنها تیم بدون شکست لیگ برتر در فصل جاری محسوب می‌شود و بختیاری‌زاده امیدوار است شاگردانش بتوانند روند مطلوب خود را در ادامه رقابت‌ها حفظ کنند و علاوه بر مسابقات داخلی، در دیدارهای آسیایی نیز به نتایج قابل قبولی دست یابند.