به گزارش خبرنگار مهر، استقلال با پیروزی مقابل الشمال قطر، سومین برد خود در لیگ نخبگان آسیا را به دست آورد و با ۹ امتیاز در رتبه سوم جدول منطقه غرب قرار گرفت. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان در ورزشگاه بین‌المللی بصره، در شرایطی برابر نماینده قطر به میدان رفتند که برای ادامه حضور در جمع مدعیان به کسب سه امتیاز این مسابقه نیاز داشتند و در نهایت با گل دیرهنگام یاسر آسانی به هدف خود رسیدند.

آبی‌پوشان در جریان این مسابقه نمایش بهتری نسبت به حریف قطری داشتند و برای رسیدن به گل برتری تلاش زیادی کردند. هرچند الشمال نیز در بخش‌هایی از بازی برای باز کردن دروازه استقلال برنامه‌های هجومی خود را دنبال کرد، اما مدافعان و سایر بازیکنان این تیم اجازه ندادند حریف به خواسته‌اش برسد. در نهایت آسانی در دقایق پایانی قفل دروازه الشمال را شکست تا استقلال با دست پر از این دیدار خارج شود.

پنجره بسته به استقلال کمک کرد

علی لطیفی کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط استقلال در زمان حضور بختیاری‌زاده اظهار داشت: زمانی که سهراب هدایت استقلال را برعهده گرفت، پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه بسته بود و تعدادی از ستاره‌های فصل گذشته نیز از جمع آبی‌پوشان جدا شده بودند. در آن مقطع فشار چندانی از سوی هواداران و رسانه‌ها روی سرمربی استقلال وجود نداشت و انتظارات از او به دلیل شرایط تیم کاهش یافته بود. بختیاری‌زاده با وجود برخورداری از تجربه ارزشمند در دوران بازیگری و حضور در بالاترین سطوح فوتبال، در عرصه مربیگری تجربه کمتری داشت و همین موضوع باعث می‌شد دور بودن از فشارهای روانی، فرصت مناسبی برای آماده‌سازی تیم در اختیارش قرار دهد.

وی ادامه داد: سهراب توانست در فضایی به دور از فشارهای سنگین، تیمی را آماده کند که دو عامل مهم در موفقیت آن نقش داشت. نخستین عامل، اصلاح ساختار دفاعی استقلال بود. او به‌خوبی متوجه شده بود که یکی از مشکلات اصلی این تیم در فصل گذشته و حتی فصل‌های قبل، ضعف در ساختار دفاعی است. بختیاری‌زاده که در دوران بازیگری مدافع هوشمندی بود، توانست این ضعف را تا حد زیادی برطرف کند و استقلال در مقطعی از فصل به تیمی تبدیل شد که به حریفان موقعیت چندانی نمی‌داد و در زمان مناسب نیز به گل می‌رسید و امتیاز جمع می‌کرد.

اتحاد و همدلی مهمترین عامل موفقیت استقلال است

این پیشکسوت استقلال با اشاره به دومین عامل موفقیت آبی‌پوشان تصریح کرد: موضوع مهم‌تر، ایجاد اتحاد و همدلی در مجموعه تیم بود. استقلال در دوره‌های مختلف با حواشی عجیبی میان بازیکنان، هواداران و مدیریت مواجه شده بود، اما سهراب توانست از نظر روانی ارتباط و اتحاد قابل توجهی میان اعضای تیم ایجاد کند. همین همدلی باعث شد استقلال با وجود اینکه از نظر نیروی انسانی و تعداد بازیکنان شاخص، نسبت به فصل گذشته شرایط ضعیف‌تری داشت، نتایج به‌مراتب بهتری کسب کند.

لطیفی با اشاره به افت مقطعی استقلال در هفته‌های اخیر گفت: چند هفته قبل که استقلال روند خوبی را طی می‌کرد، ناگهان شرایط این تیم تغییر کرد و می‌توان گفت ترمز آبی‌پوشان کشیده شد. در همان نخستین مسابقه‌ای که استقلال به نتیجه تساوی رسید، در مصاحبه‌ای به این موضوع اشاره کردم و تأکید داشتم همان عاملی که در ابتدای فصل به موفقیت تیم کمک کرده بود، یعنی ساختار دفاعی منسجم، در آن مسابقه دچار مشکل شده است. استقلال در هر سه بخش دفاعی، یعنی سازماندهی خط دفاع، عملکرد بازیکنان در خطوط مختلف و دفاع فردی، با مشکلاتی روبه‌رو شده بود و معتقدم اگر این وضعیت در ادامه نیز تکرار شود، تیم با دردسر مواجه خواهد شد.

بختیاری زاده باید زمره مربیان خوب و بزرگ قرار گیرد

وی با تأکید بر دشواری حفظ جایگاه یک تیم در بالای جدول خاطرنشان کرد: به نظرم اگر سهراب بختیاری‌زاده می‌خواهد در زمره مربیان خوب و بزرگ فوتبال قرار بگیرد، باید توانایی حفظ شرایط موفق تیمش را نیز نشان دهد. رسیدن به بالای جدول یک مرحله از مسیر است، اما حفظ جایگاه و تداوم عملکرد مطلوب، به‌مراتب دشوارتر خواهد بود. تیم‌های بزرگی مانند رئال مادرید، بارسلونا، منچسترسیتی و پاری‌سن‌ژرمن علاوه بر توانایی فنی، باید فشارهای ناشی از حضور در بالای جدول را نیز تحمل کنند. سرمربی و بازیکنان چنین تیم‌هایی باید بتوانند در شرایط دشوار، همان کیفیت و توانمندی خود را حفظ کنند.

کارشناس فوتبال با اشاره به اهمیت پیروزی استقلال مقابل الشمال قطر افزود: اهمیت این برد از آن جهت بود که استقلال و تیم سهراب بختیاری‌زاده در هفته‌های اخیر تا حدودی دچار افت شده بودند و این پیروزی خارج از خانه می‌تواند اعتمادبه‌نفس ازدست‌رفته را به سرمربی و بازیکنان بازگرداند. بختیاری‌زاده مربی کم‌تجربه‌ای است و تحمل فشارهای روانی در چنین شرایطی برای او دشوارتر خواهد بود؛ به همین دلیل این برد می‌تواند انگیزه مضاعفی برای ادامه مسیر در اختیارش قرار دهد.

لطیفی در ادامه به کمبود بازیکنان باتجربه در استقلال اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی معمولاً بازیکنان باتجربه داخل زمین می‌توانند فشار را از روی دوش سرمربی و بازیکنان جوان بردارند و نقش یک سپر روانی را برای تیم ایفا کنند. استقلال نیز در این زمینه با کمبود مواجه است و تعداد بازیکنان دارای تجربه بین‌المللی در ترکیب این تیم چندان زیاد نیست. بازیکنانی مانند یاسر آسانی و روزبه چشمی از جمله نفراتی هستند که می‌توانند چنین نقشی داشته باشند، اما استقلال در مجموع از این نظر با محدودیت روبه‌رو است.

وی با اشاره به شرایط جدولی دیدار استقلال و الشمال خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیکی امتیازات دو تیم، مسابقه استقلال و الشمال از اهمیت زیادی برخوردار بود و می‌توان آن را یک جدال جدولی دانست. به همین دلیل کسب پیروزی در این دیدار، علاوه بر تأثیر مستقیم در وضعیت استقلال در جدول، از نظر روحی و روانی نیز برای ادامه مسابقات اهمیت زیادی داشت.

لطیفی با اشاره به شرایط استقلال در زمان حضور بختیاری‌زاده اظهار داشت: زمانی که سهراب هدایت استقلال را برعهده گرفت، پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه بسته بود و تعدادی از ستاره‌های فصل گذشته نیز از جمع آبی‌پوشان جدا شده بودند. در آن مقطع فشار چندانی از سوی هواداران و رسانه‌ها روی سرمربی استقلال وجود نداشت و انتظارات از او به دلیل شرایط تیم کاهش یافته بود. بختیاری‌زاده با وجود برخورداری از تجربه ارزشمند در دوران بازیگری و حضور در بالاترین سطوح فوتبال، در عرصه مربیگری تجربه کمتری داشت و همین موضوع باعث می‌شد دور بودن از فشارهای روانی، فرصت مناسبی برای آماده‌سازی تیم در اختیارش قرار دهد.

ساختار خط دفاعی استقلال درست شده است

وی ادامه داد: سهراب توانست در فضایی به دور از فشارهای سنگین، تیمی را آماده کند که دو عامل مهم در موفقیت آن نقش داشت. نخستین عامل، اصلاح ساختار دفاعی استقلال بود. او به‌خوبی متوجه شده بود که یکی از مشکلات اصلی این تیم در فصل گذشته و حتی فصل‌های قبل، ضعف در ساختار دفاعی است. بختیاری‌زاده که در دوران بازیگری مدافع هوشمندی بود، توانست این ضعف را تا حد زیادی برطرف کند و استقلال در مقطعی از فصل به تیمی تبدیل شد که به حریفان موقعیت چندانی نمی‌داد و در زمان مناسب نیز به گل می‌رسید و امتیاز جمع می‌کرد.

این پیشکسوت استقلال با اشاره به دومین عامل موفقیت آبی‌پوشان تصریح کرد: موضوع مهم‌تر، ایجاد اتحاد و همدلی در مجموعه تیم بود. استقلال در دوره‌های مختلف با حواشی عجیبی میان بازیکنان، هواداران و مدیریت مواجه شده بود، اما سهراب توانست از نظر روانی ارتباط و اتحاد قابل توجهی میان اعضای تیم ایجاد کند. همین همدلی باعث شد استقلال با وجود اینکه از نظر نیروی انسانی و تعداد بازیکنان شاخص، نسبت به فصل گذشته شرایط ضعیف‌تری داشت، نتایج به‌مراتب بهتری کسب کند.

برد مقابل الشمال اعتمادبه‌نفس استقلال را برگرداند

لطیفی با اشاره به افت مقطعی استقلال در هفته‌های اخیر گفت: چند هفته قبل که استقلال روند خوبی را طی می‌کرد، ناگهان شرایط این تیم تغییر کرد و می‌توان گفت ترمز آبی‌پوشان کشیده شد. در همان نخستین مسابقه‌ای که استقلال به نتیجه تساوی رسید، در مصاحبه‌ای به این موضوع اشاره کردم و تأکید داشتم همان عاملی که در ابتدای فصل به موفقیت تیم کمک کرده بود، یعنی ساختار دفاعی منسجم، در آن مسابقه دچار مشکل شده است. استقلال در هر سه بخش دفاعی، یعنی سازماندهی خط دفاع، عملکرد بازیکنان در خطوط مختلف و دفاع فردی، با مشکلاتی روبه‌رو شده بود و معتقدم اگر این وضعیت در ادامه نیز تکرار شود، تیم با دردسر مواجه خواهد شد.

وی با تأکید بر دشواری حفظ جایگاه یک تیم در بالای جدول خاطرنشان کرد: به نظرم اگر سهراب بختیاری‌زاده می‌خواهد در زمره مربیان خوب و بزرگ فوتبال قرار بگیرد، باید توانایی حفظ شرایط موفق تیمش را نیز نشان دهد. رسیدن به بالای جدول یک مرحله از مسیر است، اما حفظ جایگاه و تداوم عملکرد مطلوب، به‌مراتب دشوارتر خواهد بود. تیم‌های بزرگی مانند رئال مادرید، بارسلونا، منچسترسیتی و پاری‌سن‌ژرمن علاوه بر توانایی فنی، باید فشارهای ناشی از حضور در بالای جدول را نیز تحمل کنند. سرمربی و بازیکنان چنین تیم‌هایی باید بتوانند در شرایط دشوار، همان کیفیت و توانمندی خود را حفظ کنند.

کارشناس فوتبال با اشاره به اهمیت پیروزی استقلال مقابل الشمال قطر افزود: اهمیت این برد از آن جهت بود که استقلال و تیم سهراب بختیاری‌زاده در هفته‌های اخیر تا حدودی دچار افت شده بودند و این پیروزی خارج از خانه می‌تواند اعتمادبه‌نفس ازدست‌رفته را به سرمربی و بازیکنان بازگرداند. بختیاری‌زاده مربی کم‌تجربه‌ای است و تحمل فشارهای روانی در چنین شرایطی برای او دشوارتر خواهد بود؛ به همین دلیل این برد می‌تواند انگیزه مضاعفی برای ادامه مسیر در اختیارش قرار دهد.

لطیفی در ادامه به کمبود بازیکنان باتجربه در استقلال اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی معمولاً بازیکنان باتجربه داخل زمین می‌توانند فشار را از روی دوش سرمربی و بازیکنان جوان بردارند و نقش یک سپر روانی را برای تیم ایفا کنند. استقلال نیز در این زمینه با کمبود مواجه است و تعداد بازیکنان دارای تجربه بین‌المللی در ترکیب این تیم چندان زیاد نیست. بازیکنانی مانند یاسر آسانی و روزبه چشمی از جمله نفراتی هستند که می‌توانند چنین نقشی داشته باشند، اما استقلال در مجموع از این نظر با محدودیت روبه‌رو است.

وی درباره شرایط استقلال در دیدار مقابل الشمال نیز اظهار داشت: این مسابقه از دو جهت اهمیت زیادی داشت. نخست اینکه استقلال برای بهبود شرایط خود در جدول و افزایش شانس صعود به امتیازات این بازی نیاز داشت و دوم اینکه مقابل تیمی قرار گرفته بود که در مسابقه قبلی خود عملکرد بسیار خوبی داشت و توانسته بود الهلال را شکست دهد. این پیروزی به الشمال اعتمادبه‌نفس زیادی داده بود، اما استقلال توانست دوباره به همان شرایطی برگردد که در هفته‌های ابتدایی از این تیم شاهد بودیم.

استقلال در گل‌زنی ضعف دارد؛ موقعیت‌ها نباید از دست بروند

پیشکسوت استقلال با تمجید از عملکرد آبی‌پوشان در این مسابقه گفت: به باور من استقلال در مجموع تیم برتر میدان بود و شایستگی کسب سه امتیاز را داشت. به‌جز دو سه موقعیت که الشمال روی دروازه این تیم ایجاد کرد و حبیب فرعباسی نیز یکی از آن‌ها را به شکل فوق‌العاده‌ای مهار کرد، استقلال نمایش خوبی داشت و در نیمه نخست هم تیم برتر زمین بود. با این حال، مشکلی که در استقلال می‌بینم، از دست دادن موقعیت‌های گل‌زنی است. این مسئله می‌تواند در ادامه مسابقات آسیب جدی به تیم وارد کند، چرا که در بازی‌های بزرگ معمولاً یک یا دو موقعیت تعیین‌کننده وجود دارد و تیمی موفق خواهد بود که از فرصت‌های خود بهتر استفاده کند.

لطیفی با اشاره به تفاوت عملکرد دفاعی و هجومی استقلال تصریح کرد: اگرچه ساختار دفاعی استقلال به‌جز یکی دو هفته اخیر عملکرد بسیار خوبی داشته، اما این تیم در فاز هجومی با ضعف‌هایی روبه‌رو است و از نظر گل‌زنی نمی‌تواند به اندازه کافی مؤثر ظاهر شود. بازیکنان استقلال در دیدار مقابل الشمال عملکرد خوبی داشتند، اما وقتی صحبت از نتیجه‌گیری و استفاده از فرصت‌ها به میان می‌آید، این تیم همچنان نیاز به پیشرفت دارد.

استقلال میان نتیجه‌گیری و جوان‌گرایی گرفتار شده است

کارشناس فوتبال در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت استفاده بیشتر از بازیکنان جوان در دیدار پیش‌روی استقلال مقابل استقلال خوزستان و فشردگی مسابقات گفت: متأسفانه شرایط خاص منطقه و اتفاقات مربوط به جنگ باعث شده استقلال، تراکتور و گل‌گهر در مسابقات خود، چه در شرایط میزبانی و چه در وضعیت میهمانی، عملاً با شرایطی شبیه به تیم میهمان روبه‌رو باشند. استقلال چندین مسابقه متوالی را خارج از خانه برگزار کرده و این مسئله به‌خودی‌خود مشکلاتی برای تیم ایجاد می‌کند. سفرهای پیاپی و مسافت‌های طولانی، روند ریکاوری بازیکنان را دشوار می‌کند و باید این فشار را نیز در ارزیابی شرایط تیم در نظر گرفت.

وی افزود: از یک طرف استقلال به‌شدت به کسب پیروزی نیاز دارد و مسابقات پیش‌رو برای این تیم اهمیت زیادی دارند. اگر آبی‌پوشان خدای نکرده یکی دو شکست دیگر را تجربه کنند، با توجه به کمبود بازیکنان باتجربه ممکن است وارد بحران شوند و خروج از چنین شرایطی نیز بسیار دشوار خواهد بود. از طرف دیگر، سهراب بختیاری‌زاده با محدودیت نفرات روبه‌رو است و به همین دلیل تلاش می‌کند با تعداد مشخصی از بازیکنان، شرایط استقلال را در جدول لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا حفظ کند.

لطیفی با تأکید بر اینکه سرمربی استقلال در موقعیت دشواری قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: به نظرم سهراب و استقلال به نوعی در یک برزخ قرار گرفته‌اند. با وجود اینکه بختیاری‌زاده تا حدودی به بازیکنان جوان میدان داده، شرایط تیم و حساسیت نتایج باعث شده نتواند ریسک زیادی انجام دهد. استقلال برای حفظ جایگاه خود در جدول به نتیجه‌گیری نیاز دارد، اما از سوی دیگر نمی‌تواند فشار بیش از اندازه‌ای به تعداد محدودی از بازیکنان وارد کند.

وی ادامه داد: لیگ ما رقابت‌های فرسایشی دارد و استقلال علاوه بر حضور در لیگ برتر، در لیگ نخبگان آسیا نیز به میدان می‌رود. سفرهای متعدد و فرصت محدود برای ریکاوری می‌تواند در مسابقات آینده از نظر جسمانی به بازیکنان آسیب بزند. اگر بازیکنان جوان در چنین شرایطی فرصت حضور در میدان را پیدا نکنند، زمانی که تیم به آن‌ها نیاز داشته باشد، از آمادگی و اعتمادبه‌نفس لازم برخوردار نخواهند بود.

این پیشکسوت استقلال تأکید کرد: کادر فنی باید با همکاری اعضای خود راهکاری پیدا کند تا ضمن حفظ روند نتیجه‌گیری، فرصت بازی به تمام نفرات داده شود. بازیکنان باید در شرایط مسابقه قرار بگیرند و از طرف دیگر، فشار بیش از اندازه به نفرات اصلی نیز کاهش پیدا کند. اگر این مدیریت به‌درستی انجام نشود، خستگی و آسیب‌دیدگی بازیکنان می‌تواند در ادامه فصل، به‌ویژه در نیم‌فصل دوم، برای استقلال و سهراب بختیاری‌زاده مشکل‌ساز شود.