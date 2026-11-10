علی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات خسارات ناشی از فعالیت سامانه بارشی اخیر در خراسان شمالی اظهار کرد: بخش کشاورزی با ۸۰۰ میلیارد ریال بیشترین میزان خسارت را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: پس از بخش کشاورزی، راه‌ها و ابنیه فنی با ۵۵۰ میلیارد ریال و زیرساخت‌های برق با ۲۰۰ میلیارد ریال بیشترین خسارت را متحمل شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی با اشاره به مناطق آسیب‌دیده افزود: شهرستان‌های راز و جرگلان، مانه، گرمه و بجنورد از جمله مناطقی هستند که بر اثر فعالیت سامانه بارشی اخیر دچار خسارت شده‌اند و ارزیابی دستگاه‌های اجرایی همچنان ادامه دارد.

گودرزی با بیان اینکه خسارت تأسیسات آب و فاضلاب هنوز برآورد نشده است، خاطرنشان کرد: این بخش در رقم یک‌هزار و ۵۵۰ میلیارد ریالی اعلام‌شده محاسبه نشده و پس از تکمیل بررسی‌ها، میزان خسارت آن به‌صورت جداگانه اعلام خواهد شد.

وی همچنین از قطعی برق در تعدادی از روستاهای خراسان شمالی خبر داد و گفت: بارندگی شب گذشته موجب قطع برق ۱۰ روستا شد؛ پیش از این نیز در جریان خاموشی‌های دوشنبه‌شب، برق ۷۲ روستا قطع شده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی، برق تمامی این روستاها مجدداً وصل شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی در پایان تأکید کرد: ارقام اعلام‌شده بر اساس ارزیابی‌های اولیه دستگاه‌های مسئول است و میزان نهایی خسارت‌ها پس از تکمیل بررسی‌ها و جمع‌بندی گزارش‌ها اعلام خواهد شد.