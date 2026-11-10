به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زنگنه سخنگوی معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: طرح کالابرگ در میانه جنگ اجرا شد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند این اطمینان را بدهد که در جریان دو جنگ اخیر، ارائه کالابرگ حتی برای یک لحظه نیز متوقف نشد و در شرایط بمباران هم ادامه یافت.

وی افزود: همراهی خبرنگاران و اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح آنان مانع از گسترش التهاب در جامعه شد. همچنین مردم شریف ایران با همدلی و همراهی خود، دولت را در اجرای این طرح یاری کردند. بخش خصوصی و تأمین‌کنندگان کالاها نیز در این زمینه همراهی مؤثری داشتند تا کشور بتواند پایدار و سرافراز به مسیر خود ادامه دهد.

همراهی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در اجرای طرح بزرگ ملی کالابرگ

سخنگوی معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دستگاه‌های دولتی، وزارت جهاد کشاورزی، شبکه توزیع اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی، مسئولان نظارتی، همکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمامی افرادی که در اجرای این طرح مشارکت داشتند، نقش مؤثری ایفا کردند. این طرح، یک طرح بزرگ ملی بود که در شرایطی اجرا شد که دشمن احتمال فروپاشی اقتصادی ایران را مطرح می‌کرد.

مردم در شرایط جنگی برای تأمین کالاهای اساسی به فروشگاه‌ها هجوم نبردند

وی ادامه داد: با وجود بمباران، اجرای طرح حتی برای یک لحظه نیز متوقف نشد. برخلاف برخی کشورها که حوادثی کوچک‌تر از این شرایط موجب التهاب عمومی و هجوم مردم به فروشگاه‌ها می‌شود، مردم شریف و نجیب ایران نه به فروشگاه‌ها هجوم بردند و نه ازدحامی شکل گرفت.

زنگنه عنوان کرد: همراهی و همدلی مردم در این شرایط نقش مهمی در تداوم اجرای طرح داشت.

بررسی علت گلایه فروشگاه‌ها از تأخیر در تسویه مطالبات کالابرگ

زنگنه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه علت عدم تسویه مالی فروشگاه های توزیع کننده کالابرگ چیست و چرا به صورت میدانی تعداد قابل توجهی از فروشگاه ها یا عدم تسویه مالی در خدمت رسانی به مردم دچار مشکل شدند، اظهار کرد: طبق مستندات، تطبیق تصویری انجام شده است. ما این دغدغه‌ای را که شما مطرح کردید، بررسی می‌کنیم تا مشخص شود از کجا نشأت گرفته و چه دلیلی برای طرح چنین موضوعی وجود دارد.

وی با بیان آنکه تا چهارم آبان مطالبات فروشگاه‌های توزیع کننده کالا بر تسویه شده است، افزود: البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح‌های حمایتی متعددی دارد. یکی از این طرح‌ها، «کارت امید مادران» است که بر اساس آن، تا دو سالگی کودک، ماهانه دو میلیون تومان به حساب مادر خانواده واریز می‌شود. طرح تغذیه مضاعف کودکان نیز از دیگر برنامه‌هاست که تا پنج‌سالگی کودک، منابع مالی موردنیاز برای حمایت از وی در نظر گرفته می‌شود.

تجمیع اعتبارات طرح‌های حمایتی می‌تواند موجب افزایش رقم مطالبات فروشگاه‌ها شود

سخنگوی معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گاهی یک فروشگاه به دلیل مراجعه افراد و استفاده آنان از طرح‌های حمایتی مختلف، به‌طور هم‌زمان از چندین اعتبار استفاده می‌کند. برای مثال، فردی برای استفاده از اعتبار طرح تغذیه مضاعف به فروشگاهی مراجعه می‌کند و خرید خود را انجام می‌دهد؛ در نتیجه، فروشگاه از محل چند اعتبار مختلف مطالبه مالی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: ممکن است این موضوع با مطالبه بزرگ دیگری اشتباه گرفته شود؛ در حالی که بزرگ‌شدن مبلغ مطالبه می‌تواند ناشی از تجمیع مطالبات مربوط به بخش‌های مختلف باشد. همچنین مطالبات به‌صورت روزانه تسویه می‌شوند.

بازنگری در شیوه اجرای طرح کالابرگ با رویکرد عدالت‌محور دولت

زنگنه در رابطه با شائبه مطرح در خصوص حذف کالا برگ‌های برخی از مردم، اظهار کرد: پیش از اجرای طرح، اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام شد و در روز اجرای آن نیز مسئولان مربوطه با حضور در رسانه ملی، ابعاد مختلف طرح را تشریح کردند.

وی افزود: هنگام تصمیم‌گیری برای اجرای طرح، شرایط فعلی کشور و پیامدهای جنگ پیش‌بینی نشده بود و مقرر بود اعتبار کالابرگ برای همه آحاد جامعه و هم‌وطنان در نظر گرفته شود؛ اما با توجه به شرایط کنونی، رویکرد عدالت‌محور دولت و نگاه ویژه رئیس‌جمهور، مقرر شد در شیوه اجرای طرح بازنگری و اصلاحاتی انجام شود.

افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای ۵۳.۹ درصد خانوارها

زنگنه عنوان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ۵۳.۹ درصد جامعه و خانوارها، مشمول افزایش ۵۰ درصدی میزان اعتبار کالابرگ خواهند شد. این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از خانوارها از اجرای مصوبه دولت منتفع می‌شوند.

بازنگری در وضعیت مشمولان قطعی نیست؛ امکان بررسی وضعیت خانوارها فراهم شده است

وی ادامه داد: این تصمیم، مصوبه دولت است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً مجری آن محسوب می‌شود. همچنین بازنگری در وضعیت مشمولان قطعی و صددرصدی نیست و درگاه‌های مختلفی برای دسترسی مردم و فراهم شدن امکان بررسی وضعیت خانوارها پیش‌بینی شده است.

تغییر وضعیت مشمولان در کمتر از ۱۰ درصد موارد

سخنگوی معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: از منظر توزیع عادلانه حمایت‌ها در سطح شهرستان‌ها، ۴۲ درصد شهرستان‌ها از اجرای این تصمیم و مصوبه دولت منتفع می‌شوند و وضعیت ۴۹ درصد نیز تغییری نخواهد کرد. همچنین در کمتر از ۱۰ درصد موارد، اصلاح و بازنگری در وضعیت مشمولان انجام می‌شود.

محدودیت منابع مانع تحقق کامل اهداف طرح کالابرگ است

زنگنه در رابطه با اینکه آیا طرح کالابرگ توانسته است اهداف نهایی رئیس‌جمهور و دولت را تأمین کند، اظهار کرد: با محدودیت منابع مواجه هستیم و تهدید و تحریم، دو لبه تیز چاقویی هستند که دولت با آن‌ها روبه‌رو است. با وجود این محدودیت‌ها، مجموعه دولت تلاش کرده است با بضاعت موجود، دغدغه‌ها و رویکرد عدالت‌محور رئیس‌جمهور را محقق کند.

وی افزود: هیچ طرحی به‌طور قطع و صددرصد صحیح نیست و بازنگری و اصلاح، بخشی از فرآیند اجرای هر سیاستی محسوب می‌شود. بنابراین باید بازخوردها دریافت و متناسب با آن‌ها اصلاحات لازم انجام شود.

۱۸ استان از مزایای بیشتری در شیوه جدید اجرای کالابرگ بهره‌مند شدند

زنگنه عنوان کرد: در اجرای شیوه جدید طرح، ۱۸ استان از مزایای بیشتری برخوردار شده‌اند و خانوارهای ساکن استان‌های کم‌برخوردار و محروم از منافع آن بهره‌مند شده‌اند. بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان انتفاع در استان سیستان و بلوچستان قریب به ۸۰ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۶۷ درصد، لرستان ۶۴ درصد و خراسان شمالی ۶۴ درصد بوده است.

اولویت حمایت‌های دولت با خانوارهای نیازمندتر است

وی ادامه داد: با وجود تورم و محدودیت‌های موجود، افرادی که نیاز بیشتری دارند، در اولویت حمایت قرار می‌گیرند؛ چراکه نیازمندان مقدم بر افرادی هستند که امکان به تعویق انداختن نیازهای خود را دارند. امیدواریم با بهبود وضعیت مالی دولت و دسترسی به منابع بیشتر، اثربخشی و شمولیت طرح‌های حمایتی افزایش یابد.

بیش از نیمی از خانوارهای کشور از اجرای طرح کالابرگ منتفع شده‌اند

زنگنه بیان کرد: امیدواریم شرایط کشور به‌گونه‌ای پیش برود که با دستیابی به صلحی عزتمندانه و فراهم شدن امکان مبادلات تجاری و دسترسی به منابع ارزی، عموم مردم از طرح‌های حمایتی بی‌نیاز شوند. در مجموع، بیش از نیمی از خانوارها در سراسر کشور از اجرای این طرح منتفع شده‌اند.

تلاش می‌کنیم دوره تسویه‌حساب با فروشگاهها را کاهش دهیم

زنگنه در رابطه با تسویه‌حساب فروشگاه‌های ارائه‌دهنده کالابرگ، خاطرنشان کرد: مطالباتی که از این لحظه مطرح می‌شود، مربوط به فروش‌های انجام‌شده پس از ۵ آبان‌ماه است. تلاش می‌کنیم دوره تسویه‌حساب را کاهش دهیم. از پنجم آبان‌ماه تا امروز کمتر از ۱۵ روز گذشته و تاکنون برخلاف وعده خود عمل نکرده‌ایم.



وی افزود: تسویه‌حساب‌ها به‌صورت روزانه انجام شده است. منابع مالی نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد و وزارتخانه پس از دریافت منابع، اقدامات لازم را برای پرداخت مطالبات فروشندگان انجام می‌دهد.

زنگنه ادامه داد: رویکرد فعلی ما حرکت به سمت کوتاه‌تر شدن دوره‌های تسویه‌حساب است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، بازه زمانی تسویه‌حساب‌ها به‌تدریج کاهش یافته و تلاش می‌کنیم با تأمین منابع، فرایند تسویه به شرایط پیشین بازگردد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود، لذا قطعاً فروشگاه‌ها از کوتاه‌تر شدن زمان تسویه‌حساب استقبال خواهند کرد.

زنگنه خاطرنشان کرد: کسی که دارای یک خانه و یک قدرت کالابرگ او حذف نشده است. سرانه های که تعریف شده است مربوط به مثلا خانواده‌های سه نفره ایست که بیش از سه ملک دارند که مشمول اصلاح و بازنگری شده‌است.

سخنگوی معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کسی که دارای یک خانه و یک خودرو است، کالابرگ او حذف نشده است. سرانه های که تعریف شده است مربوط به مثلا خانواده‌های سه نفره ایست که بیش از سه ملک دارند که مشمول اصلاح و بازنگری شده‌است.

زنگنه اظهار کرد: تمام تلاش مجموعه دولت بر این است که نگرانی‌های مردم برطرف شود و امیدواریم شرایط کشور به سمت گشایش پیش برود. برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده نیز با هدف رفع این نگرانی‌ها صورت گرفته است.



وی افزود: در خصوص شاخص‌های تعیین‌شده، وزارتخانه ملزم به اجرای مصوبه دولت است. بر اساس این مصوبه، معیارهای درآمدی، خرید خانوار و دارایی‌ها از جمله دارایی‌های ملکی، خودرو و دارایی‌های مالی نظیر اوراق بهادار، سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملاک بازنگری در وضعیت مشمولان قرار گرفته است. افرادی که مشمول این معیارها باشند، در فرایند بازنگری قرار می‌گیرند و سایر افراد همچنان مشمول دریافت اعتبار خواهند بود.

بالغ بر ۵۴ درصد خانوارها مشمول افزایش ۵۰ درصدی میزان اعتبار دریافتی شده‌اند



زنگنه عنوان کرد: بالغ بر ۵۴ درصد خانوارها مشمول افزایش ۵۰ درصدی میزان اعتبار دریافتی شده‌اند؛ بنابراین، بیش از نیمی از خانواده‌های کشور و خانوارهای ساکن شهرستان‌های عمدتاً کم‌برخوردار از اجرای این طرح منتفع شده‌اند.



وی ادامه داد: افرادی که مشمول بازنگری شده‌اند نیز می‌توانند بر اساس فرم خوداظهاری و از طریق شیوه‌ها و کانال‌های دسترسی اعلام‌شده در اطلاعیه‌های وزارتخانه و رسانه‌ها، درخواست بررسی مجدد وضعیت خود را ثبت کنند. برای این منظور، مسیرهای دسترسی سریع و آسان پیش‌بینی شده است.



زنگنه بیان کرد: امیدواریم با اجرای این طرح، تعداد ذی‌نفعان و خانوارهای بهره‌مند از حمایت‌ها افزایش یابد و نگرانی‌های مردم برطرف شود.