به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مالکی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای عملیات زیرسازی و اجرای اساس یک کیلومتر باقی‌مانده محور بن به قوچان خبر داد و گفت: تکمیل و روکش آسفالت این محور ۱۱.۲ کیلومتری، مسیر دسترسی شهروندان بن و سامان به اصفهان را به‌ترتیب حدود ۴۵ و ۲۵ دقیقه کوتاه‌تر می‌کند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سامان، اظهار کرد: عملیات اجرایی محور بن به قوچان از سال ۱۳۸۵ آغاز شده و این مسیر به طول ۱۱ هزار و ۲۰۰ متر، یکی از محورهای مهم ارتباطی و گردشگری منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: با تکمیل و بهره‌برداری از این محور و اجرای روکش آسفالت، زمان سفر شهروندان شهرستان بن به مقصد اصفهان حدود ۴۵ دقیقه و شهروندان شهرستان سامان حدود ۲۵ دقیقه کاهش می‌یابد.

مالکی با اشاره به مزایای اقتصادی و ترافیکی این مسیر تصریح کرد: کوتاه‌شدن مسافت، علاوه بر صرفه‌جویی در زمان سفر، موجب کاهش استهلاک وسایل نقلیه و مصرف سوخت می‌شود و از نظر اقتصادی نیز برای مردم منطقه حائز اهمیت است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سامان با بیان اینکه محور بن به قوچان ظرفیت قابل‌توجهی در توسعه گردشگری منطقه دارد، ادامه داد: بهره‌برداری از این مسیر می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر گردشگران به جاذبه‌های گردشگری شهرستان‌های بن و سامان را فراهم کند و نقش مؤثری در رونق گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه و استان داشته باشد.

وی درباره آخرین وضعیت عملیات اجرایی این محور گفت: در یک کیلومتر پایانی مسیر که تکمیل آن باقی مانده بود، با همکاری مجموعه‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان‌های بن و سامان، عملیات آزادسازی حریم، بهسازی و بسترسازی انجام شده و اجرای لایه اساس این محدوده نیز به‌طور کامل به پایان رسیده است.

مالکی با قدردانی از همراهی مردم منطقه خاطرنشان کرد: همکاری ارزشمند باغداران و اهالی روستاهای مارکده و قوچان در آزادسازی حریم مسیر، نقش مهمی در پیشبرد عملیات اجرایی داشت؛ به‌گونه‌ای که تعدادی از باغداران با درک ضرورت اجرای این طرح، شخصاً برای آزادسازی مسیر اقدام کردند و حتی بیش از ۱۰۰ اصله درخت مثمر در محدوده یک کیلومتری باقی‌مانده، با همراهی و همکاری مردم قطع شد.

وی تأکید کرد: همراهی مردم و تلاش نیروهای راهداری دو شهرستان بن و سامان، زمینه پیشرفت عملیات اجرایی این محور را فراهم کرده است و تکمیل آن می‌تواند یکی از گام‌های مؤثر در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد، کاهش هزینه‌های سفر و تقویت ظرفیت‌های گردشگری منطقه باشد.