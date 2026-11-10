به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف ، صبح سه شنبه ، در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح احداث پارکینگ خودروهای سبک، نیمه‌سنگین و سنگین در انتهای خیابان صالح‌آباد اظهار کرد: این طرح با هدف ساماندهی تردد خودروها، کاهش توقف وسایل نقلیه در معابر شهری و ارتقای نظم ترافیکی اجرا می‌شود.

وی افزود: ایجاد این پارکینگ می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از توقف خودروها در خیابان‌ها، افزایش ایمنی شهروندان و تسهیل عبور و مرور در معابر شهری کمک کند.

شهردار قرچک با تأکید بر ضرورت ساماندهی فضاهای شهری تصریح کرد: این اقدام در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان، به‌ویژه ساکنان منطقه باقرآباد، انجام می‌شود و زمینه توقف مناسب خودروها و جلوگیری از اشغال حاشیه معابر و ایجاد مزاحمت برای عابران پیاده را فراهم می‌کند.