به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده در وب‌سایت تحلیلی اویل‌پرایس (OilPrice) با چهار روز تأخیر در به‌روزرسانی، قیمت هر بشکه نفت سبک ایران با افزایش یک دلار و ۶۳ سنتی، معادل ۱.۷۳ درصد، به ۹۵ دلار و ۸۲ سنت رسید.

همچنین نفت سنگین ایران نیز با رشد یک دلار و ۶۳ سنتی و افزایش ۱.۷۷ درصدی، ۹۳ دلار و ۹۲ سنت در هر بشکه قیمت‌گذاری شد.

بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد هر دو شاخص نفتی ایران در مسیر افزایشی قرار گرفته‌اند و نفت سبک همچنان با اختلاف یک دلار و ۹۰ سنت بالاتر از نفت سنگین معامله می‌شود. افزایش هم‌زمان قیمت این دو نوع نفت، بیانگر رشد نرخ محموله‌های صادراتی ایران در بازارهای مقصد مورد بررسی است.

با این حال، تداوم این روند به تحولات بازار جهانی نفت، میزان عرضه و تقاضا و شرایط معاملات در بازارهای بین‌المللی بستگی دارد.