  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

جدیدترین تغییرات تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ اعلام شد

جدیدترین تغییرات تقویم آزمون‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ اعلام شد

مرکز سنجش آموزش پزشکی در جدیدترین به روزرسانی تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۵، زمان آزمون ها را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی به روزرسانی تقویم آزمون‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد.

بر اساس این تقویم آزمون دستیاری دوره پنجاه و سوم در روز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

از دیگر آزمون‌های مهم می‌توان به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی به همراه آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی (Ph.D) در روزهای ۷ و ۸ آبان ماه ۱۴۰۵ اشاره کرد.

همچنین مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرده است: تقویم زیر بدلیل شرایط جنگ تحمیلی سوم، پس از تغییراتی در تقویم قبلی و با هدف ایجاد فرصت برای برنامه ریزی و آمادگی حداکثری داوطلبان تدوین شده است. نکته مهم: به دلیل شرایط کنونی کشور ممکن است تغییراتی در برخی آزمون های آتی اعمال شود.

آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری متعاقبا اعلام خواهد شد.

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاهها): ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره هشتادوچهارم: ۲۸ خرداد ۱۴۰۵

آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی فلوشیپ (توسط دانشگاهها): ۱۱ تیر ۱۴۰۵

آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور دوره هجدهم: ۱۲ تیر ۱۴۰۵ آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی دوره پنجاه و سوم: ۲۵ تیر ۱۴۰۵

آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی پزشکی: اول مرداد ۱۴۰۵

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره هشتادوپنجم: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور ۱ و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل ۱ رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و فیزیوتراپی و آزمون ارزشیابی/

ارتقای دانش آموختگان داروسازی و ارزشیابی فیزیوتراپی خارج از کشور ۱ و آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاهها): ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی (دوره ۷۳) و فوق تخصصی (دوره ۴۰) بالینی پزشکی: ۵ شهریور ۱۴۰۵

آزمون علوم پایه پزشکی- آزمون علوم پایه دندانپزشکی و آزمون پیش کارورزی- آزمون پایان دوره داروسازی: ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی دندانپزشکی و آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی: ۱۹ شهریور ۱۴۰۵

مرحله دوم آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره هجدهم) متعاقبا اعلام خواهد شد.

آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری: ۲ مهر ۱۴۰۵

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره هشتادوششم: ۹ مهر ۱۴۰۵

آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) و آزمون کارشناسی ارشد: ۷ و ۸ آبان ۱۴۰۵

آزمون پذیرش دانشجوی دوره دکتری عمومی پزشکی از مقطع کارشناسی (لیسانس به پزشکی): ۲۱ آبان ۱۴۰۵

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاهها): ۲۸ آبان ۱۴۰۵

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره هشتادوهفتم: ۱۲ آذر ۱۴۰۵

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی): ۳۰ آذر ۱۴۰۵

آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری: ۱۰ دی ۱۴۰۵

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره چهل و چهارم): ۲۴ دی ۱۴۰۵

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره هشتادوهشتم: اول بهمن ۱۴۰۵

آزمون ملی دانشآموختگان دندانپزشکی خارج از کشور ۲ و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل ۲ رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و فیزیوتراپی و آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی و فیزیوتراپی خارج از کشور ۲ و آزمون پایان دوره داروسازی و آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاهها): ۸ بهمن ۱۴۰۵

کد مطلب 6836111
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها