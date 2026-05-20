به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی به روزرسانی تقویم آزمون‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد.

بر اساس این تقویم آزمون دستیاری دوره پنجاه و سوم در روز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

از دیگر آزمون‌های مهم می‌توان به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی به همراه آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و دندانپزشکی (Ph.D) در روزهای ۷ و ۸ آبان ماه ۱۴۰۵ اشاره کرد.

همچنین مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرده است: تقویم زیر بدلیل شرایط جنگ تحمیلی سوم، پس از تغییراتی در تقویم قبلی و با هدف ایجاد فرصت برای برنامه ریزی و آمادگی حداکثری داوطلبان تدوین شده است. نکته مهم: به دلیل شرایط کنونی کشور ممکن است تغییراتی در برخی آزمون های آتی اعمال شود.

آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری متعاقبا اعلام خواهد شد.

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاهها): ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره هشتادوچهارم: ۲۸ خرداد ۱۴۰۵

آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی فلوشیپ (توسط دانشگاهها): ۱۱ تیر ۱۴۰۵

آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور دوره هجدهم: ۱۲ تیر ۱۴۰۵ آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی دوره پنجاه و سوم: ۲۵ تیر ۱۴۰۵

آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی پزشکی: اول مرداد ۱۴۰۵

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره هشتادوپنجم: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور ۱ و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل ۱ رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و فیزیوتراپی و آزمون ارزشیابی/

ارتقای دانش آموختگان داروسازی و ارزشیابی فیزیوتراپی خارج از کشور ۱ و آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاهها): ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی (دوره ۷۳) و فوق تخصصی (دوره ۴۰) بالینی پزشکی: ۵ شهریور ۱۴۰۵

آزمون علوم پایه پزشکی- آزمون علوم پایه دندانپزشکی و آزمون پیش کارورزی- آزمون پایان دوره داروسازی: ۱۲ شهریور ۱۴۰۵

آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی دندانپزشکی و آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی: ۱۹ شهریور ۱۴۰۵

مرحله دوم آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره هجدهم) متعاقبا اعلام خواهد شد.

آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری: ۲ مهر ۱۴۰۵

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره هشتادوششم: ۹ مهر ۱۴۰۵

آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) و آزمون کارشناسی ارشد: ۷ و ۸ آبان ۱۴۰۵

آزمون پذیرش دانشجوی دوره دکتری عمومی پزشکی از مقطع کارشناسی (لیسانس به پزشکی): ۲۱ آبان ۱۴۰۵

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاهها): ۲۸ آبان ۱۴۰۵

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره هشتادوهفتم: ۱۲ آذر ۱۴۰۵

آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی (بورد دندانپزشکی): ۳۰ آذر ۱۴۰۵

آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری: ۱۰ دی ۱۴۰۵

آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره چهل و چهارم): ۲۴ دی ۱۴۰۵

آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) دوره هشتادوهشتم: اول بهمن ۱۴۰۵

آزمون ملی دانشآموختگان دندانپزشکی خارج از کشور ۲ و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل ۲ رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و فیزیوتراپی و آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی و فیزیوتراپی خارج از کشور ۲ و آزمون پایان دوره داروسازی و آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی (توسط دانشگاهها): ۸ بهمن ۱۴۰۵