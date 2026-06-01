آغاز ثبت نام نوبت هشتادوپنجم آزمون زبان MHLE از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای جدید اعلام کرد: ثبت نام نوبت هشتاد و پنجم آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در سال ۱۴۰۵ از سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ آغاز می شود.

پیش از این ثبت نام نوبت هشتاد و پنجم آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در سال ۱۴۰۵ قرار بود از ۲۰ اردیبهشت آغاز شود که به تعویق افتاده بود.

همچنین نوبت هشتاد و چهارم آزمون آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در سال ۱۴۰۵ که قرار بود ۲۷ فروردین ماه برگزار شود، لغو شده بود اما براساس اطلاعیه جدید این نوبت آزمون ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

آزمون MHLE (مخفف Ministry of Health Language Exam) یک آزمون استاندارد سنجش مهارت زبان انگلیسی در حوزه علوم پزشکی است که توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی و زیر نظر معاونت آموزشی وزارت بهداشت طراحی و برگزار می‌شود.

هدف اصلی این آزمون، ارزیابی میزان تسلط و مهارت کاربردی زبان انگلیسی داوطلبان تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، تخصصی و Ph.D دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین داوطلبان آزمون کارشناسی به پزشکی و متقاضیان ارتقای اعضای هیئت علمی است.