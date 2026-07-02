به گزارش خبرنگار مهر، دوران صفوی یکی از مقاطع مهم در توسعه هنر معماری ایران محسوب میشود. دورهای که در آن، استفاده از الگوهای هندسی، کاشیکاریهای متنوع و ترکیببندی دقیق عناصر معماری در ساخت بناهای مذهبی و حکومتی گسترش یافت. بخشی از این ویژگیها در مسجد شیخ لطفالله اصفهان قابل مشاهده است؛ بنایی که در دوره سلطنت شاه عباس اول ساخته شد و از نظر طراحی داخلی، شیوه اجرای تزئینات و هماهنگی میان عناصر معماری، از نمونههای شناختهشده معماری صفوی به حساب میآیند.
در این مسجد، کاشیکاریهای معرق و هفترنگ در بخشهایی مانند گنبد، دیوارها و محراب به کار رفته و در کنار نقوش هندسی و اسلیمی، ساختار تزئینی بنا را شکل دادهاند. استفاده از رنگهایی مانند لاجوردی، فیروزهای، کرم و طلایی نیز بخشی از ترکیب بصری فضا را تشکیل میدهد. کتیبههای اجراشده با خطوط ثلث، نستعلیق و کوفی نیز در بخشهای مختلف بنا، از جمله گنبد و محراب، در کنار سایر عناصر تزئینی قرار گرفتهاند. ساخت مسجد در سال ۱۰۱۱ هجری قمری به دستور شاه عباس اول آغاز شد و پس از حدود ۱۸ سال به پایان رسید. در ادامه این گزارش با مروری بر پیشینه ساخت مسجد، به بررسی ویژگیهای معماری، شیوههای کاشیکاری و نقش کتیبهها در نظام تزئینی این بنا میپردازد.
پیشینه تاریخی و ویژگیهای کارکردی بنا
مسجد شیخ لطفالله در ضلع شرقی میدان نقشجهان اصفهان قرار دارد و ساخت آن در سال ۱۰۱۱ هجری قمری به دستور شاه عباس اول آغاز شد. عملیات احداث و اجرای تزئینات بنا حدود ۱۸ سال ادامه یافت و در سال ۱۰۲۸ هجری قمری به پایان رسید. این مسجد به نام شیخ لطفالله، از علمای شیعه عصر صفوی، نامگذاری شده است. شیخ لطفالله که اهل منطقه جبل عامل لبنان بود، به دعوت شاه عباس اول به ایران آمد و پیش از استقرار در اصفهان، در شهرهایی مانند مشهد و قزوین به فعالیتهای علمی و مذهبی پرداخت. ساخت این مسجد در چارچوب سیاستهای مذهبی حکومت صفوی و با هدف فراهم کردن فضایی برای حضور و فعالیت شیخ لطفالله انجام شد.
از نظر کارکرد، مسجد شیخ لطفالله با بسیاری از مساجد دوره صفوی تفاوت دارد. این بنا برای استفاده عمومی و برگزاری نمازهای جماعت طراحی نشده بود و بیشتر به عنوان مسجد اختصاصی شاه و دربار مورد استفاده قرار میگرفت. به همین دلیل، برخلاف بسیاری از مساجد بزرگ آن دوره، فاقد صحن و مناره است. این ویژگیها در کنار موقعیت مسجد در مجموعه میدان نقشجهان، نشان میدهد که بنا افزون بر کارکرد مذهبی، بخشی از طرح معماری مجموعه سلطنتی صفوی نیز بوده است. در این چارچوب، تزئینات کاشیکاری، کتیبهها و سایر عناصر معماری، علاوه بر جنبههای هنری، در شکلدهی به هویت بصری این مجموعه نقش داشتهاند.
تلفیق تکنیکهای معرق و هفترنگ در نظام تزئینی مسجد
بخش مهمی از هویت بصری مسجد شیخ لطفالله را کاشیکاریهای آن تشکیل میدهد؛ تزئیناتی که با بهرهگیری از شیوههای مختلف اجرا، در بخشهای گوناگون بنا به کار رفتهاند. در میان این تکنیکها، کاشی معرق و هفترنگ بیشترین کاربرد را دارند. در شیوه معرق، قطعات کوچک کاشی با رنگهای مختلف در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا نقوش هندسی و اسلیمی بر روی دیوارها، طاقها و بخشهایی از گنبد شکل بگیرد. در مقابل، تکنیک هفترنگ بیشتر در سطوح وسیعتر مورد استفاده قرار گرفته و امکان اجرای همزمان رنگهای متنوع را بر روی یک قطعه کاشی فراهم کرده است.
همچنین، ترکیب رنگهایی مانند لاجوردی، فیروزهای، کرم و طلایی، در کنار نقوش گیاهی و هندسی، از دیگرساختار تزئینی مسجد هستند. کاشیهای فیروزهای در بخشهایی از گنبد و رواقها به کار رفتهاند و در کنار سایر رنگها، موجب افزایش تنوع بصری سطوح شدهاند. در کتیبههای مسجد نیز خطوط کوفی، ثلث و نستعلیق بر روی کاشیها دیده میشود که در کنار نقوش اسلیمی، بخشی از ترکیببندی تزئینی بنا را تشکیل میدهند. نقوش گیاهی، شامل طرحهایی برگرفته از گلها، برگها و شاخهها، در کنار الگوهای هندسی در بخشهای مختلف بنا تکرار شدهاند. همنشینی این عناصر با ترکیب رنگهای گرم و سرد، باعث ایجاد پیوستگی میان سطوح مختلف شده و هماهنگی میان کاشیکاری، کتیبهها و فرم معماری را در فضای داخلی مسجد نشان میدهد.
منطق ریاضی در کالبد معماری
در مسجد شیخ لطفالله، تزئینات تنها برای زیباسازی فضا به کار نرفتهاند، بلکه بخشی از منطق طراحی و سازماندهی معماری بنا را شکل میدهند. نقشمایههای هندسی با نظمی دقیق و حسابشده، از طاقها و گنبد گرفته تا دیوارهای داخلی، در سراسر بنا امتداد یافتهاند و ساختاری منسجم را نشان میدهند. این الگوها بر پایه اصول تقارن و محاسبات هندسی شکل گرفته و به همین دلیل، هر بخش از تزئینات در ارتباطی هدفمند با سایر اجزای معماری قرار دارد. در کنار این نظم هندسی، انتخاب رنگها نیز نقشی تعیینکننده در شکلگیری هویت بصری مسجد دارد. استفاده از طیفهای آبی تیره، فیروزهای و طلایی، علاوه بر ایجاد هماهنگی، به برجسته شدن فرمهای معماری و افزایش عمق بصری فضا کمک کرده است. حاصل این ترکیب، فضایی است که نگاه مخاطب را بهصورت طبیعی به سمت کانونهای اصلی بنا، از جمله مرکز گنبد و قوسهای معماری، هدایت میکند؛ موضوعی که بیانگر تسلط معماران صفوی بر دانش هندسه و کارکرد آن در طراحی معماری است.
ویژگی مهم دیگر این بنا، پیوند دقیق میان نقوش هندسی و کتیبههای خوشنویسی است. خطوط عربی و نستعلیق در کنار الگوهای هندسی، نه به عنوان عناصری مستقل، بلکه بهعنوان بخشی از یک نظام بصری واحد به کار گرفته شدهاند. این همنشینی، ضمن حفظ انسجام فضای داخلی، نشان میدهد که خوشنویسی نیز در این مسجد نقشی فراتر از تزئینات صرف داشته و در تکمیل ساختار معماری مشارکت کرده است.
بررسی این ویژگیها نشان میدهد که نظام تزئینی مسجد شیخ لطفالله تنها یک پوشش سطحی برای زیبایی بنا نیست، بلکه بخشی از سازوکار طراحی، مدیریت فضا و هدایت نور به شمار میرود. در این مسجد، هندسه، رنگ، نور و نوشتار در قالب یک ساختار هماهنگ در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا علاوه بر خلق جلوهای چشمنواز، نظمی دقیق و هدفمند را در کالبد بنا شکل دهند. تلفیق محاسبات هندسی با مهارت بالای کاشیکاران دوره صفوی نیز موجب شده است تزئینات، نقشی فراتر از جلوههای بصری پیدا کنند و به یکی از ارکان اصلی سازماندهی فضا و هدایت نگاه مخاطب تبدیل شوند. همین انسجام میان دانش مهندسی و خلاقیت هنری است که مسجد شیخ لطفالله را به یکی از شاخصترین نمونههای معماری دوران صفوی تبدیل کرده؛ بنایی که در آن هر نقش، هر خط و هر زاویه، بخشی از یک نظام دقیق و هماهنگ معماری محسوب میشود.
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