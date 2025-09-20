  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

پیش بینی برداشت ۳۰۰ تن لوبیا در شاهرود

شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود از آغاز فصل برداشت لوبیا در بخش بسطام خبر داد و گفت: برداشت ۳۰۰ تن لوبیا از مزارع پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بی کی صبح شنبه در بازدید از مزارع بخش بسطام با بیان اینکه فصل برداشت لوبیا آغاز شده است، ابراز داشت: برداشت ۳۰۰ تن لوبیا طی سال زراعی جاری در شاهرود پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت ادبیات ۱۶۰ هکتار است، افزود: متوسط عملکرد لوبیا مزارع شاهرود سه تن در هکتار براورد شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود بابیان اینکه دوره رشد لوبیا ۹۰ روزه است، ابراز داشت: کشت آن طی سنوات اخیر مورد اقبال بهره برداران قرار گرفته است.

آقا بی کی تصریح کرد: توسعه کشت لوبیا در دستور کار قرار دارد چراکه بخشی از زنجیره غذایی را عهده دار است.

وی افزود: کشت لوبیا به دلیل دوره رشد کوتاه‌تر نیاز آبی را به حداقل کاهش داده و به درآمد زایی بیشتر بهره برداران کمک می‌کند.

