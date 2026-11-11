به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، نهاد ناظر نظام بانکی با صدور بخشنامه‌ای به شماره 05/۲1۴۲۲۸ مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ضوابط ارائه خدمت پرداخت حسابی (پل‌پی) توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس ضوابط جدید، شرکت‌های متقاضی برای دریافت مجوز ارائه این خدمت باید حداقل شش ماه از آغاز فعالیت رسمی آنها تحت مجوز بانک مرکزی گذشته باشد. همچنین این شرکت‌ها در شش ماه منتهی به درخواست نباید مشمول تنبیهات ماده ۲۳ یا جرایم ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی شده باشند و سابقه تکرار بیش از دو بار تخلف از ضوابط مربوط به شرکت‌های پرداخت یا پرداخت‌یارها را نداشته باشند.

بانک مرکزی در این دستورالعمل، محدودیت‌هایی نیز برای نحوه فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت حسابی در نظر گرفته است. بر این اساس، این شرکت‌ها اجازه ندارند عملیات مالی موضوع بند ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را خارج از چارچوب خدمات پرداخت حسابی انجام دهند.

همچنین ارائه‌دهندگان این خدمت موظف به رعایت تمامی الزامات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.

یکی دیگر از تکالیف تعیین‌شده برای شرکت‌های ارائه‌دهنده پل‌پی، ثبت و نگهداری اطلاعات هویتی و سوابق فعالیت پذیرندگان در سامانه‌های اطلاعاتی است. این شرکت‌ها همچنین باید زیرساخت‌ها و تمهیدات فنی لازم را برای نظارت بر عملکرد پذیرندگان خود فراهم کنند.