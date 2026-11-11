به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماکسیم ماکسیموف» معاون مدیر اداره غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو احتمال تشدید مناقشه میان ایران و آمریکا و ورود آن به مرحله نظامی را در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک منتفی نمی‌داند.

ماکسیموف این اظهارات را در نشست «گره اختلافات غرب آسیا؛ چالش‌های امنیت منطقه‌ای» در چارچوب مجمع بین‌المللی تأمین امنیت جمعی مطرح کرد.

وی با اشاره به مشاهده نشانه‌هایی از فراهم شدن زمینه چنین سناریویی گفت: در صورت ناکامی مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل مناقشه، نمی‌توان احتمال استفاده از نیروی نظامی را نادیده گرفت.

این دیپلمات روس همچنین به اعزام سه گروه ضربت ناو هواپیمابر و دو گروه اعزامی تفنگداران دریایی به منطقه اشاره کرد و این تحولات را از نشانه‌های آمادگی برای سناریوی نظامی دانست.

روسیه در مواضع رسمی خود بر ضرورت حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک مناقشه ایران و آمریکا تأکید کرده است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۱ آبان ۱۴۰۵) با ابراز نگرانی از گزارش‌ها درباره احتمال اقدام نظامی جدید علیه ایران، خواستار افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای عادی‌سازی اوضاع شد.

همچنین سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دهم نوامبر (۱۹ آبان) ابراز امیدواری کرد که آمریکا دیگر سناریوهای نظامی علیه ایران را دنبال نکند و بر ضرورت بازگشت به راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک تأکید کرد.