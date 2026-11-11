به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب «زیج جامع» پیش از ظهر چهارشنبه همزمان با برگزاری کنفرانس بین‌المللی تاریخ علم کوشیار گیلانی و با حضور استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان تاریخ علم برگزار شد.

محمد باقری، استاد تاریخ علم ایران و دبیر علمی این کنفرانس، با اشاره به اهمیت این اثر اظهار کرد: زیج از واژگان کهن فارسی در حوزه نجوم است که به مجموعه جدول‌های محاسبات نجومی اطلاق می‌شده و نقش مهمی در انتقال دانش نجومی در تمدن اسلامی داشته است.

وی افزود: کتاب «زیج جامع» بر اساس نسخه‌های معتبر خطی و با هدف احیای یکی از آثار ارزشمند میراث نجومی و فراهم کردن زمینه دسترسی پژوهشگران به این گنجینه علمی منتشر شده است.

رونمایی از این اثر را می‌توان گامی در مسیر بازشناسی جایگاه دانشمندان ایرانی و معرفی میراث علمی و نجومی ایران به نسل امروز دانست.