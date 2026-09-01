اکران آنلاین «سرریز» با بازی پریناز ایزدیار و مجتبی پیرزاده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم کوتاه «سرریز» به کارگردانی نهال دشتی و با بازی پریناز ایزدیار، مجتبی پیرزاده و هستی مهدوی فر، امروز سه شنبه ۱۰ شهریور، ساعت ۱۸ به طور اختصاصی در فیلم نت اکران آنلاین می شود.
برای تماشای این فیلم نیاز به خرید اشتراک نیست و خرید بلیت کافی است.
در خلاصه داستان فیلم «سرریز» آمده است: در دنیایی کودکانه، دختری رویاپرداز ناچار میشود برای والدینش نقشی بالغانه را بازی کند. او که در تلاش است تا آرامش را به خانواده بازگرداند، دست به تصمیمی نامتعارف و هولناک میزند و مرز میان خیال و واقعیت را به چالش میکشد.
نهال دشتی کارگردانی و تهیهکنندگی فیلم کوتاه «سرریز» را برعهده داشته و فیلمنامه آن را با همکاری تینا دهقان نوشته است. امیرحسین فتحی دیگر تهیهکننده این فیلم و درنا مدنی مجری طرح آن هستند.
پریناز ایزدیار، هستی مهدوی فر، مجتبی پیرزاده، شهنوش شهباززاده، ترمه موسوی و طاها غفاری نیز در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
برخی از عوامل این فیلم کوتاه «سرریز» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: ادیب سبحانی، تدوین: پویان شعلهور، طراح صحنه: محسن نصراللهی، طراح لباس: مریم نور محمدی، صدابردار: امین میرشکاری، طراح گریم: علی شفیعی، جلوههای ویژه: محمد برادران، موسیقی و طراحی صدا: سارا بیگدلی شاملو، صداگذاری و ترکیب صدا: ندا محسنی، انیمیشن: محمد میروهابی، مدیر تولید: حسین مهرعلی، منشی صحنه: الناز کوتی، عکاس: نوشی جعفری، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی.
نظر شما