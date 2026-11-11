به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۸ شهید و ۲۹ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۶۲۲ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۸۷۸ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۵۰ شهید در این مدت از زیر آوار و مناطق مختلف بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار کل شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه به ۷۴ هزار و ۶۵۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۶ هزار و ۷ نفر رسیده است.