به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا سلیمان‌نژاد ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی پویش مردمی تأمین هزار سری جهیزیه برای نوعروسان نیازمند، اظهار کرد: این پویش با هدف گسترش فرهنگ همدلی، مواسات و کمک مؤمنانه و در راستای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه حمایت از جوانان در آستانه تشکیل خانواده از اولویت‌های مهم اجتماعی است، افزود: مشارکت در این حرکت خداپسندانه می‌تواند بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های نیازمند را برطرف کرده و مسیر آغاز زندگی مشترک را برای زوج‌های جوان هموار سازد.

مسئول بسیج سازندگی مازندران با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در تحقق اهداف این پویش، تصریح کرد: کمک‌های هرچند اندک افراد در کنار یکدیگر می‌تواند به اقدامی بزرگ و اثربخش تبدیل شود و زمینه تأمین جهیزیه برای هزار نوعروس نیازمند در استان را فراهم آورد.

سرهنگ سلیمان‌نژاد همچنین از خیرین، فعالان اجتماعی و گروه‌های جهادی خواست با پیوستن به این پویش و ترغیب سایر افراد جامعه به مشارکت، در گسترش این حرکت خیرخواهانه سهیم شوند.

وی خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی به دلیل ارتباط نزدیک با اقشار مختلف جامعه و برخورداری از ظرفیت‌های مردمی، می‌توانند نقش مهمی در اطلاع‌رسانی، جذب مشارکت‌ها و تحقق این هدف ایفا کنند.

بر اساس اعلام بسیج سازندگی مازندران، سهم مشارکت هر فرد در این پویش ۱۱۰ هزار تومان و به نیت نام مبارک حضرت علی (ع) تعیین شده است.

علاقه‌مندان برای مشارکت در این اقدام خیرخواهانه می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۱۲۹۰۴۴۹۷۹۳ به نام «جهادگران فاطمی استان مازندران» واریز کنند.