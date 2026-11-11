به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در دیدار با محسن رضوانی، رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان اظهار داشت: تجربه یزد در رشته‌هایی مانند فوتبال ساحلی، شمشیربازی، دوچرخه‌سواری و اسکواش نشان داده است که با شناسایی استعدادها، برنامه‌ریزی و حمایت هدفمند می‌توان در مدت کوتاهی به نتایج ارزشمندی دست یافت.

وی با تأکید بر اهمیت رشته شنا افزود: در آموزه‌های دینی نیز بر آموزش شنا و تیراندازی به فرزندان تأکید شده که بیانگر جایگاه این رشته ورزشی است.

بابایی با اشاره به حضور ورزشکاران یزدی در تیم‌های ملی فوتبال ساحلی گفت: با وجود کمبود زیرساخت‌هایی مانند زمین اختصاصی، چندین ملی‌پوش از استان در این رشته حضور دارند و بخش قابل‌توجهی از ملی‌پوشان و دروازه‌بانان فوتبال ساحلی کشور یزدی هستند.

وی ادامه داد: یزد هر سال در رشته شمشیربازی ملی‌پوش دارد و در دوچرخه‌سواری نیز با حمایت از پیشکسوتان و ورود جدی به این حوزه، ورزشکارانی به سطح ملی معرفی کرده است؛ در اسکواش نیز ظرفیت‌های مشابهی وجود دارد.

استاندار یزد با بیان اینکه استعدادهای ورزشی استان در صورت شناسایی و حمایت می‌توانند سریع‌تر به سطح ملی برسند، تصریح کرد: در شنا و واترپلو نیز ظرفیت پیشرفت قابل‌توجهی وجود دارد و با وجود اقدامات انجام‌شده در حوزه واترپلو، این رشته هنوز به جایگاه شایسته خود در استان نرسیده است.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی بیشتر برای توسعه شنا تأکید کرد و گفت: استانداری برای حمایت از برگزاری مسابقات، جذب حامیان مالی و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز این رشته‌ها آمادگی دارد.

بابایی همچنین خواستار همراهی اداره‌کل ورزش و جوانان استان با مجموعه شنا برای ارتقای جایگاه این رشته شد و ابراز امیدواری کرد با همکاری فدراسیون و مسئولان استانی، زمینه رشد شنا، شیرجه و واترپلو در یزد فراهم شود.