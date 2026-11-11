به گزارش خبرنگار مهر، وحید والی‌زاده مرادی ظهر چهارشنبه در نشست با دهیاران شهرستان پلدختر که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با اشاره به حمایت دولت از جامعه روستایی و عشایری اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین خدمات حمایتی دولت، فراهم‌کردن امکان برخورداری روستاییان و عشایر از بیمه اجتماعی با شرایط ویژه است؛ به‌گونه‌ای که ۷۰ درصد حق بیمه را دولت پرداخت می‌کند و سهم بیمه‌شده تنها ۳۰ درصد است.

وی این حمایت را فرصتی ارزشمند برای برخورداری اقشار روستایی از خدمات بیمه‌ای دانست و بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره مزایای این صندوق تأکید کرد.

پلدختر پایین‌تر از میانگین استانی

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان با تشریح وضعیت بیمه‌شدگان استان گفت: جامعه هدف این صندوق در لرستان حدود ۲۴۰ هزار نفر است که از این تعداد، حدود ۱۳۰ هزار نفر به‌عنوان بیمه‌شده فعال در صندوق ثبت شده‌اند.

والی‌زاده مرادی با بیان اینکه پلدختر در جذب بیمه‌شدگان عملکردی پایین‌تر از میانگین استانی دارد، افزود: در سال جاری شهرستان چگنی بیشترین میزان جذب بیمه‌شده و پلدختر کمترین میزان جذب را در میان شهرستان‌های استان داشته است.

وی با اشاره به فعالیت سه کارگزار صندوق در سطح شهرستان پلدختر، اظهار کرد: در حالی که به گفته وی حدود یک‌سوم جامعه هدف استان تحت پوشش صندوق قرار دارند، این نسبت در پلدختر به حدود یک‌پنجم می‌رسد؛ موضوعی که ضرورت برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر برای توسعه پوشش بیمه‌ای در این شهرستان را نشان می‌دهد.

دهیاران؛ حلقه ارتباطی صندوق با روستاییان

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان، دهیاران را از ظرفیت‌های مؤثر برای معرفی خدمات صندوق به جامعه هدف دانست و خواستار همکاری بیشتر آنان در اطلاع‌رسانی و ترغیب روستاییان به عضویت در این صندوق شد.

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم و مستمر کارشناسان صندوق با دهیاران، بیان کرد: دهیاران می‌توانند با استفاده از ظرفیت اجتماعی و ارتباطی خود، زمینه آگاهی‌بخشی گسترده درباره مزایای بیمه اجتماعی را در روستاها فراهم کنند.

والی‌زاده مرادی برگزاری میزهای خدمت در روستاها، معرفی خدمات و مزایای بیمه اجتماعی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مردم را از راهکارهای مؤثر برای افزایش استقبال جامعه هدف عنوان کرد.

ضرورت هم‌افزایی مسئولان برای گسترش پوشش بیمه‌ای

وی با قدردانی از همکاری مجموعه وزارت کشور، فرمانداران، بخشداران و نمایندگان مجلس در توسعه خدمات صندوق، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر لرستان ابراز امیدواری کرد تعامل و هماهنگی شکل‌گرفته میان نماینده مردم، فرماندار، بخشداران و دهیاران پلدختر در زمینه گسترش بیمه اجتماعی، به الگویی برای سایر شهرستان‌های استان تبدیل شود.

والی‌زاده مرادی در پایان، افزایش پوشش بیمه‌ای روستاییان را نیازمند مشارکت میدانی دهیاران، فعالیت هدفمند کارگزاران و اطلاع‌رسانی مستمر دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های محلی برای بهره‌مندی بیشتر جامعه روستایی از حمایت‌های بیمه‌ای دولت تأکید کرد.